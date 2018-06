Vargas llosa defensa una unitat d'Espanya "forjada al llarg dels segles"

El premi Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa ha participat aquest dissabte en el segon acte de la plataforma Espanya Ciutadana, que ha tingut lloc a Màlaga, i ha assegurat que la unitat espanyola, "forjada al llarg de tantes aventures i tants centenars d'anys , no la van a trencar els grups independentistes que volguessin destruir el que ha estat forjat amb l'esforç dels espanyols al llarg dels segles".





Així, ha defensat en la seva intervenció en l'acte celebrat a la cèntrica plaça de la Constitució malaguenya, que pocs països han contribuït tant a "eixamplar el món" com Espanya, un país al qual va arribar en plena dictadura franquista, amb una censura "molt estricta ", amb ciutadans que van anar a altres països d'Europa, però que en pocs anys, ha continuat, es va transformar.





"Espanya ha passat de ser un país pobre a un país pròsper, un país que va passar a estar a l'avantguarda dels països més dinàmics i moderns del món, un país de classes mitjanes, amb una riquíssima vida cultural a l'altura de la seva extraordinària tradició ", ha manifestat davant d'una forta ovació i amb la presència del president de Ciutadans, Albert Rivera.





Per a l'escriptor, Espanya ha de creure en el futur, incidint en que hi ha "raons per a l'optimisme", i en això els joves "tenen un extraordinari desafiament i d'aquest desafiament sortirà una Espanya més jove, més justa, més democràtica i també, i sobretot, més unida ".





"Espanya és un país meravellós, entre altres coses per la seva diversitat, per la riquesa de les seves llengües, les seves cultures, les seves tradicions", ha sostingut, i alhora ha instat els espanyols a "tenir fe" al país i ser optimistes : "Sabem que el seu futur serà millor que el seu passat i aquesta serà l'obra dels joves espanyols i es construirà en la unió, en la democràcia i en la llibertat".





Vargas Llosa ha manifestat que s'ha sumat "amb entusiasme" a la plataforma Espanya Ciutadana, una iniciativa de Ciutadans "destinada a aixecar l'ànim als que l'han perdut, a tornar la confiança a Espanya, als espanyols que pensen que aquest país no té futur ".





"Crec que és una magnífica iniciativa de combatre resoludament aquest desànim retornant sobretot als joves espanyols la confiança en Espanya i la convicció que el futur del país pot canviar per a millor", ha finalitzat.