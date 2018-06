Òmnium Cultural reelegeix Jordi Cuixart com a president i reclama el seu alliberament immediat

Jordi Cuixart, president d'Òmnium Culrural (Europa Press)





El vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha rebutjat aquest dissabte "debats estèrils sobre acostaments a presons catalanes" perquè, segons la seva opinió, això seria seguir complint la llei, i ha insistit que l'únic que els val és l'alliberament immediat dels presos.





"A nosaltres l'únic que ens val és l'alliberament immediat de tots els ostatges d'aquest sistema vell i caduc que només busca venjança", ha assenyalat en la seva intervenció en l'assemblea general d'Òmnium Cultural on s'ha reelegit a Jordi Cuixart com a president.





Mauri, que també ha estat escollit de nou vicepresident de l'entitat, ha reivindicat la mobilització per lluitar per la llibertat dels presos, i ha assegurat que no són ni seran mai la representació de cap derrota, sinó "el pas útil i imprescindible en aquest camí d'assoliment dels drets i les llibertats que són negades".





En el seu discurs, s'ha mostrat emocionat, ha destacat que ha estat l'assemblea més multitudinària de la història d'Òmnium Cultural i que, amb 120.000 socis, són la "entitat cívica i cultural més important d'Europa".





Ha lamentat que per primera vegada el president de l'entitat és reelegit des de la presó, pel que ha dit que no es cansaran "de denunciar-ho, de reivindicar-lo, i de lluitar per la llibertat dels presos i exiliats".





També ha assegurat que Òmnium es compromet a deixar-se la pell per construir un futur compartit, amb la voluntat de crear una societat transformadora, "que tingui en els drets civils les bases per a la democratització del país".





Segons Mauri, s'han perdut massa vegades en "debats estèrils", pel que ha reclamat aixecar el cap i posar les bases d'aquest projecte que, segons ha explicat, ha de ser generós, transversal, i no pot renunciar a res ni prescindir de ningú.





DRETS CIVILS DAVANT DE LA RAÓ D'ESTAT





El vicepresident d'Òmnium ha defensat que Catalunya "no viu a les portes d'una confrontació civil", i ha dit que els que ho diuen són uns irresponsables i uns indecents.





"Cap projecte polític pot imposar-se per sobre dels drets civils. Quan només amb la força pots imposar les teves idees, vol dir que el teu projecte ha fracassat", ha asseverat.





Ha assegurat que la situació a Catalunya es resoldrà de manera democràtica i no en els jutjats, i ha declarat estar emancipats d'un Estat que els "expulsa", pel que ha indicat que no renunciaran mai a compartir el projecte de la república culta i lliure.





Així mateix, ha dit que des d'Òmnium mai parlaran d'eixamplar la base de l'independentisme, perquè ells parlen de compartir: "Volem ser generadors de consensos i treballem sense descansos per nostre ideal de país", i ha afegit que per compartir cal escoltar, el diàleg i l'empatia.





L'ASSEMBLEA DEMANA LA LLIBERTAT DELS PRESOS POLÍTICS





L'assemblea general s'ha celebrat al Pavelló d'Esports de la Vall d'Hebron de Barcelona, a la qual han assistit unes 3.000 persones, el que ha suposat l'assemblea més multitudinària de la història de l'entitat.





L'acte ha comptat amb el discurs gravat del líder d'Òmnium, Jordi Cuixart, la intervenció de Mauri, una actuació musical, i la reproducció de diversos vídeos en què diferents personalitats del món de la cultura i la política han reconegut i agraït la feina de l'entitat.





Els assistents s'han expressat en reiterades ocasions a favor de l'alliberament dels polítics sobiranistes empresonats i la tornada dels que es troben a l'estranger, i les consignes que més han sonat han estat 'independència' i 'llibertat presos polítics'.





Al final de l'acte, la junta directiva d'Òmnium ha pujat a l'escenari, i també ho han fet els pares de Cuixart, les seves germanes, i la seva dona Txell Bonet, als qui han regalat un ram de flors.





Entre els assistents a l'acte hi havia el president de la Generalitat, Quim Torra; el president del Parlament, Roger Torrent; l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau; el conseller d'Acció Exterior, Ernest Maragall; el líder d'ERC al Parlament, Sergi Sabrià; el líder d'CatECP al Parlament, Xavier Domènech; el secretari general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco, i el secretari general d'UGT de Catalunya, Camil Ros.