Els ressorts de l'odi organitzat

En l'huracà català és el títol d'una excel·lent crònica sobre el Procés. Està conclosa el 23 d'abril d'aquest any i la seva autora és Sandrine Morel, corresponsal del diari vespertí francès Le Monde. Demostra captar molt bé la realitat, tant dels successos ocorreguts, com dels diferents estats d'ànims intervinents. És objectiva però no equidistant, ja que es 'mulla' i no s'apunta al bonisme. I només es pronuncia pel que fa a la coherència i la veracitat d'assumptes concrets. La percepció del Procés com un reality show o una sèrie de televisió: imprevisible, grotesc, exaltat.





Més enllà de les performances narcisistes, extraordinàriament organitzades pels secessionistes, em referiré als despatxos informatius ia la seva potència tergiversadora. Parla la periodista francesa de l'apatia nefasta i irresponsable de Rajoy, sense cap estratègia comunicativa. I l'aplom d'Puigdemont evidenciant alhora mestratge en desobeir i provocar, presumint de generós i de víctima de la rigidesa de Rajoy. Satisfet de tenir-se per 'els més astuts', un assessor del pròfug de la Justícia li va parlar a Morel de la seva tàctica "amb una frivolitat increïble com si estiguessin jugant a enfonsar la flota". Sandrine Morel compte que els serveis de premsa de la Generalitat han mimat molt als periodistes, però mai havia sentit que el seu treball fos tan escrutat i jutjat com aquí; si bé "l'únic que no ha exercit cap pressió sobre els corresponsals ha estat el Govern central: en general, ens ha ignorat".





Un director de comunicació separatista, molest amb el seu sentit crític, li va deixar anar a Sandrine que si ells contractaven dues pàgines de publicitat al gran rotatiu parisenc, els seus caps li fixarien a ella el que havia d'escriure. I va rematar amb una cínica i corrupta frase: "així funcionen les coses aquí". Quantes coses s'ignoren i que mai es detallaran!





"M'han indicat que no he de parlar amb opositors a la immersió lingüística perquè, en realitat, hi ha un consens absolut al voltant d'aquesta qüestió. Han intentat imposar-me una visió fictícia del 'poble català', presentant-lo com si fos una entitat única i homogènia, i han tractat de manipular-amb determinades mentides. També he vist com un company, psicològicament esgotat, es plantejava optar per l'autocensura per evitar insults i tensions".