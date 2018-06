El PP planta cara al PSOE i l'obligarà a votar el Pacte per la unitat d'Espanya al Congrés

Rafael Hernando, portaveu del PP al Congrés (Europa Press)





El PP ha decidit recuperar una iniciativa que va registrar al Congrés al setembre de 2016, quan el Govern de Mariano Rajoy encara estava en funcions després de la repetició de les eleccions generals, amb l'objectiu de forçar el PSOE a pronunciar-se sobre la necessitat que els grups parlamentaris arribin a un Pacte per la Unitat d'Espanya i la Defensa de la Constitució.





Els 'populars' sotmetran a votació aquest text en el que serà el segon Ple del Congrés des de l'arribada al Govern de Pedro Sánchez per posar a prova als socialistes, als quals acusen d'ocultar els acords a què haurien arribat amb els independentistes catalans i bascos a canvi de fer president el líder del PSOE.





En concret, el PP vol que el Congrés manifesti el seu "compromís i la seva determinació" per defensar la unitat d'Espanya com a nació de ciutadans lliures i iguals" i "la sobirania nacional", així com per" respectar la seva integritat davant de qualsevol intent de referèndum de secessió d'una part del territori nacional ".





El tercer punt de la proposició no de llei reclama que les forces parlamentàries "arribin a un Pacte per la Unitat d'Espanya i la defensa de la Constitució".









INDISSOLUBLE UNITAT DE LA NACIÓ ESPANYOLA





La proposició no de llei, registrada al setembre de 2016, és similar a una altra presentada pel PP durant la 'legislatura fallida', i va formar part del bloc d'acords que Mariano Rajoy va oferir a PSOE i Ciutadans abans de segellar amb el partit taronja el pacte que li va permetre ser investit al novembre d'aquell any.





El PP subratlla en el text que la Carta Magna es fonamenta en la "indissoluble unitat de la nació espanyola, pàtria comuna i indivisible de tots els espanyols", i reconeix i garanteix el dret a l'autonomia de les nacionalitats i regions que la integren i la solidaritat entre totes elles.





Segons els populars, aquesta unitat i el reconeixement a aquesta diversitat han estat "les pedres angulars de l'èxit" de la Constitució que, recalca, ha garantit des de 1978 el període de "millor convivència" i ha generat també "la major etapa de desenvolupament i prosperitat"de la història d'Espanya.





PROSPERITAT, DESENVOLUPAMENT I CONVIVÈNCIA





El PP afegeix que aquesta prosperitat i desenvolupament s'ha sustentat en pilars com la sobirania nacional, la igualtat dels espanyols, la solidaritat entre persones i pobles, la convivència democràtica i el compliment de la llei.





"Pilars que alguns qüestionen ara, des de l'incompliment de la Llei, la ruptura amb el nostre model constitucional i la negació de la inqüestionable realitat d'Espanya com a nació de ciutadans lliures i iguals", ressalta, en al·lusió al procés independentista català, en un text escrit un any abans del referèndum l'1 d'octubre de 2017.





El PP assenyala que enfront d'aquest desafiament, el Govern (llavors del PP) ha reiterat el seu compromís i la seva convicció en la defensa de l'ordre constitucional i la legalitat vigent, que haurien de "ser plenament compartits pel conjunt de les forces polítiques que defensen el estat de Dret i el marc de convivència ". Per tot això, planteja que el Congrés abast "un pacte per la unitat d'Espanya i la defensa de la Constitució".