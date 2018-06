Joaquín Sabina suspèn un concert a Madrid després de perdre la veu

Joaquín Sabina (Europa Press)





Joaquín Sabina va patir una greu afonia en el seu concert d'aquest dissabte 16 de juny al Wizink Center de Madrid. El cantant va abandonar l'escenari durant la cançó 'I no obstant això', davant la incredulitat dels seus fans i de la seva pròpia banda, que van seguir tocant tot i que no va tornar a entrar en escena.





La sortida de l'escenari va arribar a l'hora i mitja de concert, aproximadament, després que Sabina ja hagués fet una aturada anterior de 15 minuts. El mateix cantant va reconèixer diverses vegades durant el concert que no es trobava còmode i que no estava sent un bon espectacle per part seva.





El concert forma part de la gira 'Lo niego todo', amb la qual el Jaén recorreria el territori espanyol, Gran Bretanya i gran part de Llatinoamèrica al costat dels seus músics, armats amb versos i instruments, per delectar a tots els seus seguidors arreu del món.





No obstant això, aquest no és el primer problema de salut que pateix Joaquín Sabina recentment, ja que a l'abril d'aquest mateix any va estar ingressat a l'hospital Gregorio Marañón causa d'una tromboflebitis a la vena iliofemoral de la seva cama esquerra, que el va obligar a suspendre el seu concert a La Corunya.





A més, recentment també va suspendre dos concerts a Mèxic i tres a Canàries per una operació en l'hèrnia ventral.





Els fans de Sabina estan preocupats perquè el concert del Wizink Center va sonar a comiat per part del cantant. Per la seva banda, el músic, que està a punt de fer 70 anys, va recalcar diverses vegades durant el concert que per a ell és molt especial tornar a cantar a la capital.