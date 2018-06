Arrimadas acusa Sánchez de ser "una ganga" per als independentistes

Inés Arrimadas, diputada al Parlament per Ciutadans (Europa Press)





La líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, ha afirmat aquest diumenge que el president del Govern, Pedro Sánchez, és "una autèntica ganga" per als partits independentistes, perquè, segons la seva opinió, els permet allunyar-se de la reconciliació i seguir amb la confrontació.





En declaracions als mitjans, ha assegurat que Sánchez "té una gran hipoteca que pagar als partits separatistes" perquè creu que volia arribar Moncloa a qualsevol preu, una postura que ha criticat, i ha insistit que la millor opció hagués estat convocar eleccions .





En relació a l'acostament dels presos sobiranistes a presons catalanes, Arrimadas ha advertit que "la política penitenciària no hauria de ser una moneda de canvi amb els partits separatistes per fer arribar a Sánchez a Moncloa", pel que ha titllat d'error la posició de l'Executiu, tot i que ha dit que respectarà qualsevol decisió judicial.





Ha avisat Sánchez que, en la seva reunió amb el president de la Generalitat, Quim Torra, ha de tenir "clar que quan parla amb Torra no està parlant amb Catalunya, està parlant amb el separatisme".





Així, ha acusat el PSOE de "acontentar el separatisme i anul·lar" a aquells que no són independentistes, i de fer veure que la representació a Catalunya només la tenen els partits sobiranistes.





GESTIÓ COMÚ PER LES FRONTERES COMUNITÀRIES





Per la líder de Cs, l'arribada del vaixell 'Aquarius' a València és una qüestió humanitària, i ha insistit que es tracta d'una política global: "Necessitem que Espanya lideri a Europa una posició comuna perquè l as fronteres d'Espanya són fronteres comunitàries ".





En aquest sentit, ha demanat al Govern de Pedro Sánchez que expliqui com va liderar a Europa aquesta necessitat d'una política comuna migratòria i com es va a gestionar la situació internament.





PACTE TRANSVERSAL PER POLÍTIQUES SOCIALS





Arrimadas ha explicat que Cs presentarà una proposta al Parlament per crear una comissió de seguiment estable sobre polítiques de discapacitat perquè, segons ella, "hi ha molta feina per fer" en aquest àmbit, i volen que la discapacitat tingui una veu permanent a la Cambra .





En aquest sentit, ha comentat que aquesta proposta s'uneix a la que ja han presentat per celebrar un ple monogràfic sobre com recuperar la convivència a Catalunya a través de les polítiques socials: "Proposem un pacte transversal de priorització de les polítiques socials a Catalunya" .





Ha asseverat que, si se segueix "a les il·legalitats i les confrontacions, Catalunya no sortirà d'aquest problema, es va augmentar el conflicte social, i les polítiques socials i econòmiques van a quedar en un segon paper".





Preguntada sobre un possible acord entre Torra i Sánchez per recuperar algunes de les lleis recorregudes davant del Tribunal Constitucional referents a l'àmbit social, Arrimadas ha dit que "insistir en la inconstitucionalitat és insistir en el victimisme, i deixar desprotegits milions de catalans perquè les lleis inconstitucionals no protegeixen a ningú ".