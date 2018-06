Mohamed Zarhouny i Marta Galimany guanyen la Cursa Barça CaixaBank amb més de 3.500 participants

La Cursa Barça CaixaBank passa per l'entorn del Camp Nou (FCB)





La Cursa Barça CaixaBank 2018, celebrada aquest diumenge, 17 de juny, amb l’esplanada del Camp Nou com a punt de sortida i d’arribada, ha aplegat més de 3.500 participants en un esdeveniment que reafirma la vessant social del Club i que ha omplert d’esport i de barcelonisme els carrers del Districte de les Corts. En la prova de 10 quilòmetres finalment hi han participat més de 3.200 persones, de les quals 2.412 eren homes i 829, dones.





Oriol Tomàs, membre de la Junta Directiva i responsable de les seccions amateurs del Barça, ha estat l’encarregat de donar el tret de sortida a les 9 del matí, mentre la comissionada d’Esports de l’Ajuntament de Barcelona, Marta Carranza, feia onejar la bandera blaugrana. Tomàs i Carranza han estat acompanyats per Joan Villuendas, president de la Federació Catalana d’Atletisme; Jaume Carreter, membre de la Comissió Social i Coordinador de la Comissió de les Seccions Amateurs; Josep Maria Mir, membre de la Comissió Esportiva d’Atletisme; Joan Cambronero, gerent del Districte de les Corts; Frank Terron, gerent de l’IBE, i Gabi Arranz, director d’Esdeveniments Esportius de l’IBE.





El primer a tornar al Camp Nou i creuar la meta ha estat Mohamed Zarhouny, amb un temps de 30 minuts i 38 segons. En categoria femenina, la més ràpida, per tercer any consecutiu, ha estat Marta Galimany (35 minuts i 30 segons). Ambdós atletes formen part de la secció d’atletisme del Barça i han corregut la Cursa Barça CaixaBank 2018 dins de la seva preparació per a l’Europeu a l’aire lliure de Berlín, que tindrà lloc al mes d’agost.





SOCIS I NENS PROTAGONITZEN LA CURSA





Cal destacar que un dels aspectes fonamentals d’aquesta cursa és el paper protagonista del soci. En total, 500 socis han participat en la Cursa Barça CaixaBank 2018. D’altra banda, un altre dels punts que cal destacar de la cursa d’enguany són els més de 300 nens i nenes que han participat en les quatre curses infantils, dutes a terme al voltant del Camp Nou.





La cursa, organitzada pel FC Barcelona amb la col•laboració del Districte de les Corts, l’Ajuntament de Barcelona i la Federació Catalana d’Atletisme, també ha demostrat que és un esdeveniment obert als veïns de les Corts. Diverses entitats del Districte han tingut el seu espai a les instal•lacions del Camp Nou, i s’ha integrat així el teixit social i esportiu de les Corts.





Una altra mostra de la capacitat inclusiva de la Cursa Barça és la cursa 2k. Aquesta prova, que s’inicia al quilòmetre 8 de la Cursa Barça i finalitza a l’esplanada del Camp Nou, ha acollit entitats que treballen amb persones amb algun tipus de discapacitat. Hi han participat prop d’un centenar de joves de diferents edats.





El FC Barcelona vol donar les gràcies a totes les entitats que han participat en aquesta cursa 2k, que enguany han estat: Taller Ocupacional Ariadna, Escola Paideia, Alas para el Autismo, Fundació Reto i Escola Moragas.