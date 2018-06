Concentració de suport als fills de guàrdies civils de Sant Andreu de la Barca

Centenars de persones s'han concentrat aquest diumenge a Sant Andreu de la Barca (Barcelona) per mostrar el seu suport als fills de guàrdia civils de l'IES El Palau, per qui els seus pares van presentar denúncies d'adoctrinament contra docents del centre després del referèndum de l'1 de octubre.





Durant la lectura del manifest de la convocatòria, la plataforma ha reiterat que, segons ell, hi ha alumnes que han patit greuges per ser fills de guàrdies civils o policies nacionals, pel que creuen que "l'actual model educatiu català no reuneix els mínims estàndards de neutralitat institucional en una societat que es pretén democràtica".





També han reclamat que l'escola ha de ser respectuosa amb la llibertat ideològica i els drets lingüístics de tots els ciutadans, i ha criticat el que considera una "aplicació sectària del model d'escola catalana en llengua catalana".





La concentració ha estat convocada per la plataforma Per Una Escola de Tots, que agrupa 12 organitzacions, entre elles l'Associació Espanyola de la Guàrdia Civi, Coordinadora per Tabarnia i Societat Civil Catalana, que han acudit representades amb els seus estands.





El portaveu de la plataforma convocant i agent de la Guàrdia Civil destinat a Sant Andreu de la Barca, Bartolomé Barba, ha explicat que consideren que les institucions s'han apropiat de l'escola i creuen que hauria de ser per a tothom: "Els fets del Palau són només el detonant d'una situació que es viu diàriament en centenars de centres de Catalunya".





A la convocatòria, la mare d'un dels estudiants de l'IES El Palau ha assegurat que alguns professors van assenyalar a alumnes per ser fills dels cossos policials: "A mi em fa mal especialment que això hagi passat, ho puc dir amb més claredat que altres perquè jo també tinc vincles familiars amb la Guàrdia Civil".





Ha assegurat que a l'aula de l'institut "es va pretendre trencar el centre entre els que defensaven el referèndum d'autodeterminació i els que no ho feien", i ha criticat que no hagin tingut el suport de la Conselleria d'Ensenyament de la Generalitat.