Mundial de Rússia: Mèxic sorprèn i derrota a Alemanya (0-1)

Lozano celebra el seu gol enfront d'Alemanya (Getty Images)





Alemanya va caure derrotada en el debut del Mundial (0-1) davant Mèxic. Els asteques van sorprendre la vigent campiona gràcies a un gol a la primera part de Hirving Lozano. Kroos va tenir la més clara en una falta però el 'Memo' Ochoa va treure una mà prodigiosa amb un gran vol. Primera gran sorpresa al Mundial de Rússia, en el qual aquest resultat no entrava en els pronòstics.





La vigent campiona començava la seva participació a Rússia 2018 davant d'una Mèxic que sempre és competitiva. Löw va apostar per tot el seu cabal de creació ajuntant al migcampista amb Kroos, Özil, Müller i Draxler, mentre que Osorio va poblar el migcampista per contrarestar aquest poder ofensiu bavarès, segons la ccrònica d'Eurosport.





I els 'asteques' no es van arronsar en l'inici, ja van avisar Neuer amb diversos trets en què l'arquer va parar sense massa problemes. Posar massa migcampistes ofensius va fer que el partit es trenqués des de primera hora, i els d'Osorio li agafaven la contra, sobretot per la dreta d'Alemanya, on Kimmich pujava massa i li agafaven l'esquena.





Lozano ho va provar una vegada, dues però a la tercera ja va ser massa. Fruit d'una de les contres l'ariet del PSV va retallar d'allò més bé dins l'àrea i va afusellar Neuer que no va poder respondre. El que va respondre va ser Kroos que amb un lliure directe va estar a punt de tornar la igualada al marcador, però el 'Memo' Ochoa va volar i amb una meravellosa mà va mantenir la diferència a favor del seu equip durant la primera part.





A la segona part el guió va canviar, com es preveia. La vigent campiona va sortir en tromba buscant un empat i embotellant als d'Osorio que buscaven una contra com el menjar. I gairebé arriba, però Chicharito no es va entendre amb Vela en un dos per un.





El recurs de Löw va ser Reus per Khedira per posar més fusta dins de la pista, però no van trobar mai profunditat ni criteri per posar l'empat al marcador. Mèxic fins i tot va estar més a prop de posar el segon que d'arribar la igualada gràcies a les contres.





Alemanya comença el Mundial amb un sorprenent ensopegada davant un conjunt asteca que es creix davant les grans cites. Propera parada per als bavaresos dissabte contra Suècia, oportunitat per revertir la situació i les incerteses de l'estrena.