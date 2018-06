Mundial de Rússia: Brasil i Suïssa debuten amb empat (1-1)

Així va marcar el gol Suïssa (Getty Images)





Brasil ha empatat davant Suïssa per anar de sobrada i no sentenciar després que Coutinho fes un gol meravellós. Els de Tite van deixar de buscar la porteria i Suïssa els va sorprendre en una jugada a pilota aturada amb falta inclosa. Quan van voler reaccionar, ja era tard. Ja ho va dir Luis Aragonés: "Aquí el més tonto fa rellotges de fusta. I funcionen ". I els suïssos de rellotges saben una estona.





Tal com informa Eurosport, després de presenciar les patacades d'Alemanya i l'Argentina, l'empat d'Espanya i la soferta victòria de França, només faltava per veure debutar Brasil a al Mundial de Rússia per fer-nos una idea del nivell de forma dels grans aspirants al títol.





Brasil és un equip molt reconeixible per als aficionats espanyols al futbol ja que a l'equip titular hi havia els madridistes Marcelo i Casemiro, els blaugrana Coutinho i Paulinho, a més de Neymar. A més, Danilo i Miranda van passar per la Laliga.





Els brasilers van començar dominant el xoc i Suïssa volia, lògicament, fiar-ho tot a una bona defensa ia intentar sorprendre el rival amb pilotes llargues.





Després d'avisar diverses vegades, Coutinho va obrir el marcador amb un espectacular xut amb efecte amb la dreta que es va colar a prop de l'escaire.





Després d'avançar-se al marcador Brasil va intentar donar-li la pilota a Suïssa per intentar jugar com més li agrada: corrent i sorprenent a la contra. Però els suïssos no estaven per la tasca.





I com és el futbol és com és, Suïssa va empatar només començar la segona part quan Zuber va rematar des de dins l'àrea petita amb el cap un córner. El suís va estar molt llest perquè va empènyer el justet a Miranda abans de rematar i ni l'àrbitre ni el VAR li van caçar.





Brasil, que estava en modus gandul, no s'esperava un cop com aquest i no va poder reaccionar. A Neymar li falta molt encara i no van saber trobar el camí del gol tot i que en els últims cinc minuts van fer més ocasions de gol que en tot el partit.





Després dels primera jornada del Mundial, només França ha guanyat (i patint) dels favorits a aixecar el títol. El Mundial promet moltes sorpreses.