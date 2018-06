Autoritat parental i autorització

Semblaria que per tractar aspectes d'actualitat calgui introduir sempre algun terme nou, un nou vocable, preferiblement en anglès. Una paraula-hastag, una paraula-frase que faciliti la seva vulgarització i que tingui aparença de sentit.





L'empoderament està de moda, curiosament sense apel·lar a la seva forma anglesa, que deriva del verb "Empower". Inicialment estava més referit a col·lectius, moviments socials o polítics, com seria el cas de l'apoderament de la dona. Però aquest vocable ha calat també en el camp de la salut i de l'educació.





Així, es parla de donar poder als pares perquè siguin més forts, capaços i potents. Això vol dir que hi ha d'haver algú que doti o faci desenvolupar en els pares aquesta potència. Caldria algú que fa l'empoderament i algú -els pares- que és empoderat per un altre. Una cosa semblant s'aplica amb els nens. El rerefons d'aquest tipus de plantejaments reforcen la tendència a la patologització i a la professionalització de la vida familiar. Fa la impressió que és un bucle en el qual la professionalització afecta l'autoritat parental, que al seu torn porta a una major dependència de professionals.





Però el problema o la qüestió que està en joc no és una cosa nova, sinó que forma part de l'essència de la parentalitat, l'ésser pares, és un dels seus atributs més remarcables. Es tracta ni més ni menys que de l'autoritat parental, un concepte que ens és familiar; un concepte que és clàssic, però no per això menys vigent ni operatiu. Segur que no pot aplicar-se com fa anys, que ha patit transformacions, com ho ha fet la societat en què vivim i les estructures familiars actuals.





Moltes coses han canviat, però els fonaments de l'autoritat parental es mantenen ferms, sòlids, solvents, no així l'autoritat parental.





L'autoritat deriva directament de la funció; és el ser pare i el ser mare el que atorga l'autoritat parental. És una autoritat que es deriva del desig de ser pares, del desig de portar un fill al món, i de la responsabilitat/obligació d'atendre totes les necessitats del fill. Una necessitat dels fills és poder comptar amb l'autoritat parental, necessitat que continua completament vigent.





El reconeixement de l'autoritat és també el reconeixement d'una diferència: no hi ha simetria entre pares i fills, per més proximitat que hi pugui haver en el vincle. És una diferència irreductible, radical i de gran càrrega simbòlica, que també promou un ordenament. Ser adult o ser el nen, ser qui es fa càrrec o ser dependent, ser protector a ser el protegit. Aquí la pregunta de si primer ve l'ou o la gallina no és pertinent: la parentalitat sempre està primer, és la que dóna comptes del fill, l'infant.





El fons de la qüestió amb l'autoritat continua sent el mateix de sempre, tot i que coexisteixi amb noves concepcions, amb nous fenòmens i amb canvis estructurals. No pot no estar present, en tant que és un component fonamental per a l'organització i l'ordenament de la vida familiar, de la vida psíquica de l'infant i de la seva vida social. El canvi principal està en les formes que pot adquirir actualment, que difícilment serà com la d'abans, amb més components autoritaris i de biaixos paternalistes.





Cada pare, cada mare porta incorporada una inscripció personal sobre l'autoritat, fruit de la seva experiència infantil i familiar bàsicament, i de les modificacions i incorporacions socials de l'adolescència i de la joventut. El repte està en anar construint una forma d'autoritat comuna, familiar, sense deixar de conservar aspectes diferencials. D'aquí deriven alguns conflictes seriosos en la parella i en la família (enfrontaments, discussions, competitivitat.)





La incorporació de l'autoritat parental és precursora del reconeixement de l'autoritat del mestre.





La vida institucional i la presència del mestre i de la seva paraula contribueixen a organitzar i ordenar les relacions entre els nens, incloses les normes de convivència. Quan això no succeeix són els mateixos nens qui instaurin la seva pròpia llei. Fenòmens com el buling i les formes perverses de plaer sexual (abusos, violacions) entre nens i adolescents fan pensar en errors de la inscripció d'autoritat en alguns alumnes. No tenen prou incorporat el reconeixement d'una llei o normativa que porti a la censura d'aquest si mateix, a refrenar l'agressivitat, i a reconèixer els límits o les condicions per a una relació sexual. Tampoc per a mestres i professors és tasca simple sostenir estils d'autoritat adaptats a l'actualitat. La pressió i les desautoritzacions parentals i socials no contribueixen.





Però no aconsegueix amb tenir l'autoritat, encara cal un procés molt íntim i personal que és la mateixa autorització, que consisteix a encarnar aquesta autoritat, incorporar-la, fer-la pròpia. És un procés d'acceptació lligat a assumir la responsabilitat radical de la parentalitat. És un reconeixement de si mateix com a autoritat, que és una forma de renunciar a ser el nen, de renunciar a estar en funció de fill perquè ara ell o ella és el pare o la mare. És un procés d'habilitació de si mateix que afavoreix certa presa de consciència i anima a sostenir una posició activa.





Autoritzar-se per prendre decisions, per interpretar el que li passa al fill, i per proveir-lo del que necessiti. Autoritzar-se per crear i fer valer una normes familiars que han d'ordenar la convivència i el funcionament familiar. Autoritzar-se per governar, conduir, dirigir la formació del fill com a subjecte, per transmetre els valors parentals i tendir ponts per a la seva socialització. Autoritzar-se per sostenir una posició pròpia sobre la criança, sobre la família i per defensar-la davant tercers, siguin de la pròpia família, d'altres famílies o d'institucions.





El vincle personal amb el fill és un altre factor necessari perquè es produeixi l'autorització.





L'estar present, el formar part dels moments significatius de la vida del fill, el compartit amb ell. El vincle acumula el coneixement i el saber que el pare o la mare tenen del seu fill, del temps de vida que porten units.





Moltes intervencions professionals i institucionals tendeixen a infantilitzar als pares, a generar dependències amb el professional més que a fer pròpia la funció. En aquesta línia s'inscriu el desafortunat títol genèric de les anomenades "Escoles de mares i pares". Justament, és una cosa personal i no escolar, no és una cosa que algú més format i capaç et vagi a facilitar o a donar, ni tan sols a ensenyar.





Com pensar formes d'acompanyament als pares al llarg d'aquests anys de criança?

Espais, temps, activitats que promoguin l'intercanvi, l'escolta, la reflexió, l'obertura de preguntes que afavoreixi la construcció de respostes personalitzades, pròpies de cadascú. Professionals que deixin espai per la ignorància i per al posicionament subjectiu. "I tu com ho veus?". "I el pare què diu?". Potser la millor intervenció del professional consisteixi a donar lloc al saber del pare i de la mare, sense desautorizar-los.