Un incendi deixa sense llum l'hospital Taulí de Sabadell

Un incendi declarat aquest diumenge a la tarda i ja extingit a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell ha afectat durant hores al subministrament elèctric i d'aigua, a més de als sistemes d'informació.





Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís a les 16.43 hores i van destinar 6 dotacions a sufocar-; gairebé quatre hores després van donar el foc per extingit i no hi va haver ferits, segons ha informat el cos.





L'hospital va recuperar el subministrament d'aigua a la nit i el fluid elèctric a mitjanit, així com els sistemes d'informació.





Durant la revisió i els treballs per restablir els serveis, els pacients semicrítics es van traslladar a una altra zona del centre que tenia garantida l'aigua i l'electricitat.





El Taulí ha garantit que cap pacient ha estat en perill, i els quiròfans i la UCI han funcionat amb normalitat per l'activació dels sistemes d'emergència.