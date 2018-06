Llarena sospesa declarar agost mes hàbil per accelerar la instrucció de l'1-O

El jutge Pablo Llanera vol mantenir hàbil el mes d'agost al Tribunal Suprem per accelerar així la instrucció del referèndum de l'1 d'octubre i obrir judici pels delictes de rebel·lió, sedició i malversació.





El magistrat considera que les últimes testificals es poden prendre a finals de juny i, si les parts ho sol·liciten, és possible ampliar-durant el mes de juliol.





D'aquesta manera, agost quedaria hàbil per presentar els escrits d'acusació i, després de l'estiu, començaria el judici oral. Segons aquest calendari, hi hauria sentència a l'octubre o novembre.





L fiscals de Sala encarregats de l'1-O, Fidel Cadena, Consuelo Madrigal, Jaume Moreno i Javier Zaragoza, estan convençuts de l'aplicació del delicte de rebel·lió i que el comportament dels processats és mereixedor de fortes penes de presó.





Per això, des PDeCAT s'han centrat i als seus pressions en els fiscals: perquè es forci la seva substitució si no hi ha altra via per reduir les penes.