Els comuns descarten que partits de la seva confluència vagin separats a les municipals de 2019

El tinent d'alcalde de Barcelona i portaveu de CatComú, Gerardo Pisarello, i la coordinadora de política municipal dels comuns, Susana Segovia, han descartat aquest dilluns que els partits de la seva confluència -BComú, ICV, Podem, EUiA- es presentin separats a les municipals de 2019 en cap localitat.





En roda de premsa per presentar el decàleg municipalista de la formació, la també diputada del Parlament Susana Segovia ha demanat que els partits que van concórrer separats en diversos municipis en altres eleccions "comencin a treballar" en una candidatura conjunta, sota el mantell dels comuns.





"No ens plantegem com a escenari que es presentin per separat", ha dit Segovia, i ha afirmat que els comicis de 2019 suposen per a ells la superació del projecte que els comuns van presentar a les eleccions de 2015.





Gerardo Pisarello, preguntat per la possible candidatura de Manuel Valls a l'Ajuntament de Barcelona amb Cs , ha respost que estan "esperant" a saber quin és el seu projecte per a Barcelona i que també esperen el mateix sobre la candidata del PDeCAT, Neus Munté .





"M'agradaria saber què pensen fer Valls i Munté amb els lloguers, la innovació i les llars d'infants, i com exigiran a la Generalitat i a l'Estat que compleixin els compromisos que té amb Barcelona", ha qüestionat el primer tinent d'alcalde.





I espera que cap dels dos presenti la proposta econòmica que els ha precedit: en el cas de Valls, la qual va proposar per França, que s'ha demostrat "fallida"; en el cas de Munté, la qual va presentar l'exalcalde del PDeCAT, Xavier Trias, que Pisarello considera que va ser nociva per a la ciutat.





PRINCIPIS MUNICIPALISTES





Han presentat el decàleg amb principis que "orientaran a les candidatures dels comuns" en les municipals i que busca contribuir al fet que aquestes candidatures serveixin per a la transformació social i enfortir les aliances amb els projectes municipalistes de tot Espanya.





A més, pretén que el moviment municipalista tingui impacte a tot Europa -les eleccions europees també se celebraran a 2019-: "Que serveixin per enfortir el projecte europeista", ha dit Pisarrello, que subratlla que els comuns són europeistes convençuts.





Segovia ha presentat el decàleg com el "full de ruta del que serà l'ADN de les candidatures" que presentaran a les eleccions i que busca fer-les fortes per guanyar els comicis.





Assegura que seran candidatures "obertes" i tindran en compte la pluralitat dels municipis catalans, seran feministes, i posaran en el centre a les persones, a les cures i al bé comú, per sobre dels interessos empresarials.





CONVENCIÓ A L'OCTUBRE





Segovia ha anunciat que a l'octubre els comuns celebraran una convenció que servirà per fer una reflexió i treballar el projecte municipalista "amb el 2019 com a gran repte dels comuns cap al municipalisme".





El decàleg, que és la primera pedra d'aquesta reflexió, recull aquesta necessitat de posar a les persones en centre, explica que sense les dones no hi ha un municipalisme transformador, que les candidatures han de ser àmplies, de ciutadania compromesa, amb consensos per avançar units, horitzontals i participatives, obertes i eficients, amb capacitat per consultar a la ciutadania, treballar en xarxa i ser guanyadores.