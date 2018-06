Patronals catalanes defensen davant Torra derogar el decret que va afavorir traslladar seus

Quim Torra es reuneix amb González, Adell i De Felipe/Govern





Foment del Treball, Pimec i Fepime han defensat aquest dilluns davant el president de la Generalitat, Quim Torra, que es derogui el decret llei del Govern de Mariano Rajoy que va afavorir el trasllat de seus d'empreses fora de Catalunya.





En una atenció als mitjans després de reunir-se amb Torra, les patronals catalanes han explicat que també li han demanat estabilitat i potenciar el creixement de l'economia, així com impulsar el Pacte Nacional per la Indústria.





A la trobada al Palau de la Generalitat han assistit el vicepresident de Foment del Treball, Ramon Adell; el president de Pimec, Josep González, i la presidenta de Fepime, Maria Helena de Felipe.





Adell ha defensat que derogar el decret llei podria ser un "pas per afavorir un clima de major estabilitat i confiança" per a l'economia catalana, mesura que ha ressaltat que també s'ha de veure complementada amb el diàleg tant per part de l'executiu català com del central.





"Ha d'haver gestos per part d'ambdues parts per generar diàleg i estabilitat", ha recalcat Ramon Adell.





González ha insistit que el Pacte Nacional de la Indústria garanteixi el cablejat dels polígons industrials, i ha demanat que una de les prioritats de l'executiu de Torra sigui impulsar la formació professional, perquè en les empreses falten professionals qualificats.





De Felipe ha afegit que una altra de les prioritats hauria de ser digitalitzar les petites i mitjanes empreses: "És un tema del qual hem de prendre nota i posar-lo en marxa".





DIÀLEG SOCIAL PERMANENT





Sobre la proposta de recuperar un "espai de diàleg social permanent" que han plantejat CCOO i UGT de Catalunya aquest dilluns després de reunir-se també amb Torra, González i De Felipe han defensat que això ja es podria trobar en el Pacte Nacional per la Indústria.





"Es pot fer una taula nova, però no oblidem que ja tindrem la de seguiment del Pacte Nacional per la Indústria, que podria ser el mecanisme en el qual es trobessin els agents socials", ha indicat González.