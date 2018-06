El Suprem rebutja la querella de Torra contra Rajoy i Santamaría

El Tribunal Suprem ha admès la querella que va presentar el passat 1 de juny el president de la Generalitat, Joaquim Torra, contra l'expresident del Govern central Mariano Rajoy i l'exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría per una presumpta prevaricació en no publicar els primers nomenaments de consellers. Considera l'alt tribunal que els fets no són constitutius de cap delicte.





Les actuacions atribuïdes a Rajoy i Santamaría, segons l'acte donat a conèixer aquest dilluns, "no permeten inferir, si més no indiciàriament, la comissió d'un delicte de prevaricació administrativa per omissió".





L'acte recull la posició de la Fiscalia, que considera que la denegació de la publicació del decret pel qual es van nomenar els primers consellers, entre ells els presos preventius per la causa del 'procés' Josep Rull i Jordi Turull, no pot ser considerat com un acte "injust i arbitrari" en els termes exigits pel Codi Penal.





Segons el parer del fiscal de sala del Suprem, Luis Navajas, que és qui signava l'informe de vuit pàgines sobre aquest assumpte, la decisió del Govern central de no publicar els nomenaments es va realitzar d'acord amb el llavors ordenament vigent -aplicació de l'article 155 a Catalunya- , que exigia la "verificació de la legalitat de les actuacions de la Generalitat".





"Les facultats conferides en virtut de l'article 155 al Govern de la Nació impliquen atorgar-li la realització d'un judici de valor sobre si la resolució de la Generalitat de Catalunya que s'analitza és contrària a aquest ordenament, i si això així es considera, pot i ha de oposar-se a la publicació de la resolució ", afegia el fiscal.





El que s'ha dit sobre Rull i Turull també pot aplicar-se, i pels mateixos motius segons el fiscal, a les situacions dels també llavors nomenats consellers Toni Comín i Lluís Puig, exmembres del govern de Carles Puigdemont i fugits a Bèlgica, així com la resta de processats i en situació de presó provisional.