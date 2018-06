El Govern central vol exhumar les restes de Franco del Valle de los Caídos

El Govern de Pedro Sánchez intentarà treure les restes del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos "en el termini més breu possible", segons ha confirmat aquest dilluns el portaveu de l'Executiva Federal del PSOE, Oscar Puente.





Puente ha assenyalat que la Memòria Històrica és un assumpte "clau" per al PSOE i el Govern central, que vol també convertir la Valle de los Caídos en "un lloc de memòria, no d'exaltació de la dictadura".





El portaveu no ha donat terminis per a la posada en marxa d'aquestes mesures, ni detalls sobre la fórmula legislativa que empraria l'Executiu per fer-les realitat.





Puente s'ha limitat a assenyalar que un dels assumptes en què hi ha un consens més clar té a veure amb exhumar les restes de Franco del Valle de los Caídos, atès que el dictador no va morir en la Guerra Civil, sinó que va morir als 82 anys de mort natural, i mantenint-se en la direcció de l'Estat.





En qualsevol cas, Puente ha assenyalat que treure les restes de Franco del Valle de los Caídos "no és urgent". "Però creiem que és el moment de prendre aquestes decisions. Les anem a prendre sense urgències ni precipitacions, tractant de generar les menors estridències possibles, però les anem a prendre", ha precisat.





CONGRÉS JA HO VA DEMANAR





El Govern central, ha explicat, ha d'estudiar si per procedir a l'exhumació de les restes de Franco hauria de comptar amb l'aprovació de les Corts o no, ja que el Congrés dels Diputats ja va instar a l'Executiu, en una proposició no de llei -no vinculant jurídicament- a treure al dictador de la Valle de los Caídos.





Va ser l'11 de maig de 2017, quan la cambra baixa va instar també al Govern central, amb l'única abstenció de PP i ERC, al fet que convertís la Valle de los Caídos en un memorial, que traslladés les restes de José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange, de l'altar major de la basílica a un lloc "no preeminent" del temple i que es prohibissin les ajudes públiques a qualsevol fundació que enalteixi el franquisme, entre altres mesures.