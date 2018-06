Fiscalia demana al Suprem que mantingui el processament per rebel·lió contra els líders independentistes

Fiscalia ha sol·licitat aquest dilluns a la Sala Penal del Tribunal Suprem que confirmi el processament de l'expresident Carles Puigdemont i de la resta dels investigats pel procés sobiranista a Catalunya.





El ministeri fiscal considera que la seva actuació pot qualificar-se, parafrasejant Gabriel García Márquez, de ser la "crònica d'una rebel·lió anunciada". Per això demana que les conclusions de l'instructor de la causa, Pablo Llarena, es confirmin "en tots els seus termes".





Durant la vista celebrada aquest dilluns 18 de juny, el fiscal del Tribunal Suprem Fidel Cadena s'ha manifestat a favor que la sala confirmi els processaments pels delictes de rebel·lió, malversació de fons públics i desobediència.





Cadena també ha afirmat que el procés sobiranista de Catalunya ha estat la "crònica d'una rebel·lió anunciada".





Les defenses ha al·ludit a la nou moment polític -sense concretar si es referien al canvi de Govern-, i fins i tot al fet que "el dret penal també és negociació" per insistir que tant el processament com les ordres de presó dictades per Llarena han de ser revocades.





L'al·lusió a la negociació de les qüestions penals d'aquest cas l'ha realitzat l'advocat de l'exvicepresident Oriol Junqueras i altres investigats d'ERC Andreu Van den Eynde.





FALTA DE COMPETÈNCIA DEL SUPREM





Els advocats defensors dels 23 processats han insistit durant la seva intervenció davant la Sala en la manca de competència del Suprem per investigar aquest assumpte ja que actualment altres jutjats espanyols també estan fent-ho, com és el d'instrucció número 13 de Barcelona.





Segueixen insistint que no va existir la violència al·legada per les acusacions per sustentar el delicte de rebel·lió i que, molt al contrari, el que va existir el dia del referèndum il·legal de l'1 d'octubre va ser "repressió policial" davant del "pacífic i fins i tot" comportament dels participants en la consulta.





"Totes les defenses hem reiterat tant la falta d'indicis racionals del delicte de rebel·lió i del delicte de malversació com el cúmul d'irregularitats que s'han donat en tota la tramitació de la instrucció i pel qual diverses de les defenses hem sol·licitat la nul·litat de tota la instrucció i del propi ordre de processament ", ha dit l'advocat de Carles Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, als mitjans de comunicació al final de la vista.