Reconeixen l'orfandat absoluta d'una menor per la desatenció del seu pare

Un jutjat de Barcelona ha reconegut l'orfandat absoluta d'una menor després de la mort de la seva mare i la desatenció del seu pare, que està viu, després de quedar provat que "no s'ha interessat ni cobert les necessitats afectives i econòmiques" de la seva filla.





En la sentència, el jutge estima la demanda de la representació de la menor, exercida pel Col·lectiu Ronda, contra l'Institut Nacional de la Seguretat Social, i declara el seu dret a percebre una pensió d'orfandat per import del 52%, que correspon a l'orfandat absoluta.





En un comunicat, el Col·lectiu Ronda ha afirmat que el jutjat barceloní ha considerat que l ' "absoluta desatenció" del pare i la manca de recursos de la menor justifiquen l'augment de la prestació, tot i el criteri que sosté el Tribunal Suprem i el Tribunal Constitucional, que consideren la defunció d'ambdós progenitors condició necessària per a l'orfandat absoluta.





Fins ara, la menor, que està sota tutela d'una família d'acollida, tenia reconegut l'orfandat per la mort de la mare del 20%, però l'INSS li negava l'absoluta perquè el seu pare era viu, tot i que no percebia la pensió de viduïtat i havia perdut la pàtria potestat sobre la seva filla per resolució judicial.





Segons el col·lectiu d'advocats, el jutjat "equipara la situació de desprotecció que genera l'absència dels progenitors per defunció amb la necessitat anàloga que es produeix en cas d'absoluta desatenció".