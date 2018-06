Salvini anuncia la creació d'un cens de gitanos a Itàlia

El ministre d'Interior italià, Matteo Salvini, ha anunciat aquest dilluns que el Ministeri reprendrà un pla per a l'elaboració d'un cens de població gitanaen Itàlia per tenir "una fotografia de la seva situació" i s'ha lamentat que almenys als gitanos italians "desgraciadament te'ls has de quedar".





"Intentem entendre com intervenir refent el que en el seu moment es va dir cens (...) per tenir una fotografia i comprendre així del que estem parlant", ha afirmat Salvini en declaracions al canal Telelombardia.





"Desgraciadament, als gitanos italians te'ls has de quedar a Itàlia", ha lamentat Salvini.





Salvini ha anunciat a més que estan "treballant en l'expulsió dels presos estrangers que es troben a Itàlia" i ha defensat arribar a acords amb els països d'origen. "Això vol dir treballar amb Romania, Albània i Tunísia, que malauradament estan entre els països amb major població carcerària", ha indicat.





"POLÍTIQUES NAZIS"





L'oposició del Partit Democràtic ha respost immediatament a aquestes declaracions de Salvini, que ha qualificat de "esgarrifoses" perquè "recorden a les polítiques nazis", en paraules del senador Edoardo Patriarca.





La també senadora del PD Teresa Bellanova ha assenyalat a Salvini i ha advertit que "aviat arribarem a la defensa de la raça italiana". "Aquests són els que defensen la Constitució", ha criticat