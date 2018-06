El Senat aprova els pressupostos i els torna al Congrés amb les esmenes del PP

El Ple del Senat ha aprovat aquest dilluns el text del projecte de Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) per a 2018 amb la incorporació de 44 esmenes del PP i del Partit Aragonès (PAR).





El projecte torna ara al Congrés per aprovar-los definitivament amb els canvis introduïts o en la seva versió original.





En concret, el Ple del Senat ha aprovat amb 155 vots a favor, enfront de 28 vots en contra i 60 abstencions els PGE.





La majoria del PP i el suport de les formacions que van donar suport els comptes des del principi (PNB, Cs, Fòrum Astúries, UPN, CC i NC) han permès que els comptes finalitzin el seu tràmit al Senat, amb l'abstenció de Coalició Canària i el PSOE.





Els socialistes aproven els comptes després del compromís de Pedro Sánchez de mantenir-les una vegada que el PNB va recolzar la seva moció de censura a Mariano Rajoy.





El vot en contra ha estat de Units Podem, ERC, PDeCAT, Compromís i Bildu, les més de 5.400 esmenes parcials no han estat incorporades.





Per la seva banda, les 44 esmenes acceptades (17 del PP i 27 del PAR) suposen modificacions per import superior a 175 milions d'euros.





D'elles, uns 31 milions detrauen inversions al País Basc derivades de les esmenes dels populars i 144 milions destinats principalment a infraestructures a Aragó, per petició del PAR.





D'aquesta manera, el PSOE tindrà ara de decidir ara al Congrés si accepta les esmenes del PP introduïdes al Senat, per al que la seva abstenció n'hi hauria prou perquè sortissin endavant amb els vots del PP i els seus socis parlamentaris; o si per contra manté el seu compromís amb el PNB de mantenir els PGE i les rebutja, per al que necessitaria reunir almenys als grups que van recolzar la moció de censura (Podem, ERC, PNB, PDeCAT, Compromís, Nova Canàries i Bildu ).