Zapatero insta Sánchez a arribar "al moll de l'os dels sentiments" a Catalunya

L'expresident del Govern central José Luis Rodríguez Zapatero ha dit aquest dilluns que l'executiu de Pedro Sánchez ha de recuperar "afectes" a Catalunya més enllà de realitzar "només" gestos polítics o legals.





"Hi ha d'haver alguna cosa més profunda, que vagi al moll de l'os dels sentiments", ha assegurat l'exmandatari socialista.





Zapatero s'ha expressat així en l'acte de presentació del llibre 'Trencant barreres, construint igualtat' de l'exministra Carme Chacón al qual també han acudit la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, i el primer secretari del PSC, Miquel Iceta.





RECONSTRUIR AFECTES





"Cal fer molts gestos. Potser no val la pena explicitar-los públicament perquè han de sorgir de manera espontània. Han de tenir l'incentiu de reconstruir afectes", ha assenyalat.





És més, Zapatero ha assenyalat que per "desfer el camí del conflicte" a Catalunya "cal anar a l'origen", que s'ha fixat en la sentència del Tribunal constitucionals l de 2010 que va deixar sense validesa diversos dels articles de l'Estatut d'Autonomia català de 2006.





"La meva opinió és que cal seure, parlar d'aquesta sentència, que suposa que, comporta i com es pot reconstruir el que va ser l'expressió del poble català en referèndum i no només repassar això, sinó tot el que has passat. És fonamental que hi hagi un procés: cal bolcar tot el que un porta dins ", ha explicat.