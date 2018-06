Sánchez vol esgotar la legislatura i convocar eleccions el 2020

El president del Govern central Pedro Sánchez ha anunciat que vol esgotar la legislatura i convocar eleccions el 2020.





En una entrevista a TVE, Sánchez també ha explicat que li sembla raonable l'acostament dels polítics independentistes presos a presons catalanes un cop acabi la instrucció.





A més, Sánchez ha confirmat que el Govern central traslladarà les restes de Franco del Valle de los Caidos.



"Espanya no es pot permetre com a democràcia consolidada símbols que separin espanyols. No és obrir ferides, és tancar-les", ha afirmat.



L'entrevista ha durat 30 minuts i ha estat emesa en directe des del Palau de la Moncloa.





POLÍTICA MIGRATÒRIA

Sánchez també ha anunciat que va a emprendre una ronda de contactes i viatges per abordar una política migratòria comuna, que començarà amb la visita que farà dissabte que ve al president de la República Francesa, Emmanuel Macron, a París, al que ha agraït el seu suport amb la agocida als migrants del Aquarius.



"El Govern -central- ha de fer una crida a la sodaridad europea", ha dit en la seva primera entrevista des que és cap de l'Executiu, al mateix temps que ha apostat per una cooperació reforçada amb els països d'origen i trànsit dels migrants.



En tot cas, ha assegurat que els 629 migrants rescatats pel Aquarius i acollits a Espanya és una qüestió diferent al de les arribades de migrants a les costes espanyoles que, segons ha assegurat, no surje ara, ja que en 2017 es van duplicar les arribades.



"El dilema era si un país com el nostre romania aliè i indiferent a aquest drama", ha dit sobre la decisió del Aquarius.



A més, ha assegurat que Espanya va a fer una política migratòria "assenyada" i ha criticat als qui parlen d'efecte"crida".