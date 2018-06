Oriol Pujol accepta de nou dos anys i mig de presó pel cas ITV

L'exdiputat de CiU al Parlament Oriol Pujol ha arribat a un nou pacte amb la Fiscalia que en aquesta ocasió han subscrit els altres cinc acusats del cas ITV, i en el qual accepta una pena de dos anys i mig de presó, com en el pacte anterior.





Pujol ha acceptat una pena de presó per la seva participació en el cobrament de comissions i utilitzar la seva influència política per beneficiar a determinats empresaris del sector de les ITV, en els mateixos termes del qual va subscriure l'any passat, i que ara haurà de ratificar formalment.





Amb aquest pacte, la seva dona, Anna Vidal, evita una possible pena de presó i haurà d'afrontar una multa d'uns 40.000 euros.





Pujol accepta tres condemnes que sumen 30 mesos pels delictes de tràfic d'influències, suborn i falsedat documental, un pacte que ja va ser subscrit pels empresaris Sergi Pastor i Ricard Puignou, que van acceptar penes de multa.





La novetat en aquest últim pacte és que el subscriuen també l'exnúmero dos de la Diputació de Barcelona Josep Tous i l'empresari Sergi Alsina, després que la seva negativa al pacte anterior va fer que l'Audiència de Barcelona rebutgés l'acord parcial.





L'Audiència va considerar que, acceptant una conformitat parcial, es dictarien sentències separades -una per als conformats sense celebració de judici i una altra per als no conformats després de la seva celebració-, el que "dividiria aquella continència i podria causar indefensió als no conformats".





Així ho va confirmar posteriorment el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que va desestimar "la pretensió de permetre una conformitat de sol part dels acusats en relació amb els fets que se'ls imputa el ministeri fiscal".





Ha considerat que el fet que uns acusats pactin unes condemnes i altres no pot dificultar el dret de defensa dels que sí que siguin jutjats, ja que alguns fets imputats requereixen connivència entre acusats.





RECOMANACIÓ DE LA SEVA ADVOCAT





L'advocat d'Oriol Pujol, Xavier Melero, li va recomanar el pacte davant la previsió que anava a ser difícil trobar un jurat popular "no contaminat", segons va explicar en el seu moment.





Li va aconsellar pactar amb la Fiscalia i acceptar una condemna amb una rebaixa de cinc anys i dos mesos de presó a dos anys i mig, davant "les actuals circumstàncies que envolten la família".