La guàrdia civil investiga al secretari de Comunicació de la Generalitat

La guàrdia civil està investigant al secretari de Comunicació i de Mitjans de Comunicació, Antoni Molons, per presumptament haver esborrat correus relacionats amb l'1-O. Els investigadors han remès un ofici al titular del Jutjat d'Instrucció número 13 de Barcelona per demanar-li que sol·liciti al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) de la Generalitat la safata de correu original de Molons.





A Antoni Molons, la Guàrdia Civil el va detenir després de concloure que, des del seu anterior responsabilitat a l'executiu autonòmic de Carles Puigdemont com a secretari de Difusió i Atenció Ciutadana del Departament de Presidència, s'havia encarregat de tramitar la cartelleria de la consulta de l'1-O . Les escoltes telefòniques, van revelar que el mateix Molons va facilitar els anuncis de l'1-O a creatius d'Òmnium Cultural perquè fessin arribar els arxius, un cop tractats i redimensionats, a impremtes de la seva confiança.





Molons, acusat de malversació de cabals públic s i desobediència, també es va prestar per tramitar l'expedient de la campanya Civisme, a la qual el Govern anava a destinar 2,3 milions d'euros per fomentar la participació en la consulta prohibida pel Constitucional. Un concurs que va quedar desert per la "por" de les agències de publicitat a les conseqüències legals posteriors a la consulta. Només TV3 va emetre els anuncis.









En el registre de l'habitatge d'Antoni Molons, els agents van trobar el telèfon mòbil i la targeta que Molons hauria utilitzat per realitzar aquestes gestions en les setmanes prèvies a l'1-O. En un primer moment, els treballs havien de ser sufragats per Òmnium Cultural, però correus intervinguts demostren que la intenció del Departament de Presidència era fer-se càrrec d'aquestes despeses de 61.870 euros més IVA. Altres correus, però, no han pogut ser localitzats i la guàrdia civil creu que Molons va poder destruir-los durant els sis mesos que van transcórrer entre la consulta i el seu arrest. Els cossos policials tenen indicis que el cap visible de l'aparell mediàtic va eliminar proves per entorpir la seva recerca.