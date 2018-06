El canvi climàtic mata el 30% de gorgònia vermella en parcs naturals marins catalans

Els efectes del canvi climàtic han provocat una mortalitat del voltant del 30% de la superfície de la població de gorgònia vermella -una colònia animal de pòlips semblant al coral- durant 2017 al Parc Natural del Cap de Creus i el del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter (Girona), segons un informe de seguiment del medi marí.





Les altes temperatures durant la primavera i l'estiu, i l'alta concentració de nutrients a l'aigua i d'estabilitat ambiental han causat el "creixement explosiu" d'algues filamentoses, que han elevat la mortalitat de gorgònies, ha informat en un comunicat aquest dilluns la Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat.





El parc del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter ha estat el més afectat, i totes les estacions analitzades presentaven mortalitat, i si bé en la majoria superava el 20% de superfície mitjana morta, en algunes àrees la mortalitat va arribar al 75%.









L'informe ha estat elaborat per la Universitat de Barcelona (UB) per encàrrec de la Generalitat per avaluar l'estat de conservació del patrimoni natural català fins al 2020 i millorar la seva gestió, i servirà al departament de Damià Calvet a l'hora d'impulsar mesures mediambientals relacionades amb la conservació de l'ecosistema marí.





CORALS I BRIOZOUS





Experts de l'Institut de Recerca de la Biodiversitat de la UB (IRBio) i de l'Institut de Ciències del Mar (OCM-CSIC) han analitzat la presència, densitat i evolució de diversos indicadors, com la gorgònia vermella, el corall vermell, briozous, comunitats algals, eriçons de mar, coves i comunitats mediolitorals.





Han detectat corals de talla petita "a causa de la sobrepesca que han patit durant molts anys", mentre que han constatat que els briozous s'han vist afectats pel submarinisme i l'augment de la temperatura, amb major afectació en les èpoques en què hi ha més submarinistes al parc del Montgrí, arribant a reduir-se al 50%.









Aquests indicadors permeten avaluar l'estat ecològic de les comunitats biològiques i l'impacte de l'activitat humana sobre l'ecosistema marí, i aporta noves eines estratègiques per millorar la gestió del patrimoni natural d'aquests dos parcs marins.





Aquests espais protegits contenen un patrimoni natural únic i, alhora, altament sensible als impactes d'origen humà i natural sobre el mar, i els científics han apuntat a la necessitat d'evitar abocaments de nutrients en el medi marí quan es detectin creixements algals massius.