Perd el punter

Sense entrar en els detalls del negoci que va moure l'inesperat resultat del joc Alemanya vs Mèxic, la veritat és que hi haurà molta tela per tallar -i explicar- després d'aquest màgic 0-1. Per a les masses, disposades a deixar les seves responsabilitats de diumenge -missa, servei religiós evangèlic, guàrdia en diverses oficines de bombers, comunicació social o campanyes etc.- no té importància que el cost d'aquest esdeveniment hagi estat de gairebé 12 mil milions de dòlars - 600 milions més del pressupostat originalment- entre construcció o habilitació d'estadis i espais departamentals per allotjar esportistes i visitants; mobilització de cossos de seguretat i de voluntaris; atenció de luxe a mandataris de països molt diversos entre molts altres i, segurament el poble rus es preguntarà en breu. Quant els afecta que el 57% de tal pressupost hagi sortit de les arques federals? Qui són les "entitats legals" -empreses públiques o privades- que van posar al projecte un 28% dels costos? I com els anirà a la resta de l'any als habitants de les regions els governs van aportar gairebé un 14% d'aquesta despesa?





Però com estem en l'era del comerç global, aquests costos es converteixen en inversió, perquè qui? portin guanys: empreses de televisió, Internet, turístiques, restaurantera, de publicitat -avui trucades blogueras- i fins a tècnics i jugadors que reben compensacions per jugar en un mundial. Si a aquestes preguntes honestes per a les quals hi ha respostes obertes com que la FIFA [1] [1] pretenia vendre tres vegades més car que el negociat amb Brasil els drets televisius, la suspicàcia -ara que estem en l'era de la lluita contra la corrupció- no pot defugir que fa a ¿qui reben com per concepte d'apostes i inclusivament per vendre alguna actitud passiva en el marc d'un partit?





En una gesta esportiva gairebé tots guanyen, ho fan els que hagin comprat per quotes multimilionàries els drets de transmissió, ja que després venen tals prerrogatives en partecitas a televisions i radiodifusores nacionals, regionals, locals o estatals.





Va pagar la televisió pública argentina 8 milions de dòlars per a la transmissió de la cerimònia inaugural, els partits de la seva selecció i la final? Com li va al negoci públic amb un empat i una estrella -Messi- que semblava estar envoltat de morts la qual cosa li dificultava el gol? Facebook i Youtube, es convertiran en competidors importants de les cadenes televisives en el futur? Qui trencarà el rècord rus de ser fins ara el mundial més costós per a país algun organitzador d'aquest tipus de tornejos?





El que si sembla ser una veritable sorpresa va ser el d'ahir entre Alemanya i Mèxic. El punter amb l'aval de la Federació esportiva més gran del món -la alemanya de futbol, DFB- va perdre, sense que li valguessin els sondejos, les enquestes ni els presagis. Boníssim per als mexicans farts ja de males notícies sobre candidats que perden la vida, negocis que són vandalitzts, policies incapaços de detenir els delinqüents, jutges que semblen estar favor dels malosos i fins autoritats esportives prestes a desqualificar per clenbuterol o festes escandaloses .





Què segueix ara? Disculpar-se amb el tècnic estranger -colombià per cert- a qui molts amb interessos, desqualificaven no fa gaire? Seguir el joc d'assenyalar a l'altre sense accions de coordinació i conjunt per aconseguir que la nostra convivència cívica transcorre sense tants sobresalts? Depèn de cada un de nosaltres. Així com vam veure un conjunt de seleccionats per jugar per Mèxic, que ho van fer de manera coordinada, fem el mateix quan vulguem resoldre el proveïment d'aigua, el bacheo de la colònia o l'acció preventiva del delicte de part dels que tenen aquesta responsabilitat. Ja confirmem, que no sempre és el punter el que fica gol, ja hem vist que de poc o gens serveixen les despeses milionàries en càmeres de vigilància i noves sales de justícia oral, si els responsables d'usar-se la passen a la babia o al "poc m'importa".





Actuem en equip, si no hi ha resposta de part de l'autoritat, marxem ordenadament com si estiguéssim entrenant per exigir l'atenció d'aquells que viuen de les nostres aportacions fiscals.





No ens deixem manipular per campanyes publicitàries sense contingut, exigim respecte com a ciutadans, com a poble i no siguem simples espectadors, disposats als excessos per un gust momentani.





Va guanyar Mèxic a Alemanya, bé pels qui van fer aquest assoliment possible! Encara falten jocs per jugar, no deixem que els punters ens facin una mala passada. Correm amb paciència el repte que tenim per davant, ocupant-nos no dels testimonis que criden a les grades o en els monuments, sinó d'aquells que ja han assumit el repte, de defensar el propi, el que els importa i sobre tot el que saben que es convertirà en el major llegat per als nostres descendents. Som un gran poble, no permetem que vinguin els aliens a desqualificar i llevar-nos l'ànim de ser els autèntics campions. Tenim tot per eradicar nostres llasts i les nostres imperfeccions 'comencem ja! abans del canvi d'era. La tasca és avui, informar-nos no es pot deixar per demà, els assenyalaments han de canalitzar-se pels camins legals només així podem ficar-los gol als que intenten minimitzar-.









[1] [1] Recordar que l'anterior líder d'aquest organisme internacional d'esport, va ser peix en vergonyosos contubernis que li van valer la seva destitució.