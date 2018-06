Martí & Woodhull

Investigadores de la George Washington University School of Nursing acaben de publicar el segon informe Woodhull sobre la representació de les infermeres a les notícies de salut dels mitjans de comunicació. Vint anys després de la seva primera edició, la situació segueix sent similar: les infermeres són el soci invisible del sistema de salut.





L’informe, que du el nom de l’editora fundadora del diari USA Today, explica la diferència per raó de gènere: un 90% dels professionals infermers són dones. Però aporta també altres motius. Les infermeres no ocupen llocs de poder a les estructures del sistema i de la indústria sanitària, no se’ls reconeix l‘expertesa ni la seva especialització, no són associades al lideratge i no se les promou com a referents en les seves àrees de coneixement.





Són el grup més nombrós de professionals de la salut, el més proper a les persones, i a les enquestes sobre serveis de salut continuen obtenint els millors resultats en termes de satisfacció i confiança dels ciutadans.





Amb el seu bon fer, la seva capacitat analítica i el seu esperit col·laborador, contribueixen als resultats de salut de la població. La seva feina redueix el risc d’errors clínics, incrementa la seguretat dels pacients, expandeix la prevenció de malalties, complicacions i discapacitats, contribueix a la promoció d’una societat més saludable i justa, a l’autocura de la salut, a l’autonomia i la dignitat de les persones, des d’abans del naixement i fins al darrer alè.





Les infermeres aporten coneixement i sentit comú, milloren l’accessibilitat, l’equitat i la sostenibilitat dels sistemes sanitaris, desenvolupen projectes de recerca i procuren una prestació de cures basada en l’evidència científica per millorar els resultats de salut.





D’entre milers d’històries de vides de persones en què les infermeres són convidades a compartir el seu coneixement i les seves habilitats, històries de felicitat, de dolor, de sofriment, de pèrdua i de superació, hi deu haver un tresor ocult de notícies, una font gairebé inesgotable de coneixement humà.





Avui, a casa n’hi ha una. Potser també passarà desapercebuda. Potser també serà considerada no noticiable. És la història de Núria Martí Carrasco, que va ser infermera de cures intensives a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron i ha estat directora infermera de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol les darreres tres dècades. Una història extraordinària d’una infermera majúscula, que ha exercit les seves responsabilitats d’aquest lloc directiu de manera exemplar.





Fragments d’una història que milers de persones duem al cap i al cor. La d’una infermera catalana que ha participat en tota la transformació del sistema de salut, que ha liderat una manera d’entendre i fer la prestació de cures posant sempre per davant les persones i les seves circumstàncies socials i de salut, sense deixar de banda els elements científics, tecnològics i humanístics que ens ajuden a cuidar el millor possible. Una història que queda perquè els bons comunicadors la puguin explicar als nostres conciutadans.









Montserrat Artigas i Lage

Maria Eulàlia Juvé i Udina