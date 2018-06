Julio Manrique, guanyador del premi a la Millor Direcció d'Escena a la gala dels Max

Julio Manrique ha estat guardonat amb el premi a la Millor Direcció d'Escena per "L'Ànec Salvatge" a la gala dels Premis Max. En el seu discurs, Julio Manrique ha demanat la "llibertat dels presos polítics", així com "la llibertat per a tots sense prejudicis i sense mordasses".





La gala de les arts escèniques va ser el primer acte públic del nou ministre de Cultura i Esport, José Guirao. Després de diversos anys sense un titular de Cultura a aquests guardons, l'assistència de Guirao es va fer notar amb al·lusions i agraïments per la seva presència.





Els guanyadors s'han donat a conèixer aquest dilluns 18 de juny en una gala celebrada al Cartújar Centre de Sevilla, i en què s'ha reivindicat el dret de "lliure expressió sense mordasses" i s'ha fet menció a assumptes rellevants per al sector com l'Estatut de l'Artista.





ELS MÉS PREMIATS





L'espectacle de dansa "La desnudez", amb tres premis, ha estat el gran triomfador de l'edició d'enguany. "La desnudez" s'ha fet amb els premis de les categories a les que optava: Millor Intèrpret Masculí de Dansa (Daniel Abreu), Millor Coreografia (Daniel Abreu) i Millor Espectacle de Dansa amb Coreografia també del ja esmentat Abreu.





L'han seguit de prop, amb dos guardons cadascun, els muntatges "Solitudes" -Millor Espectacle de Teatre i Millor Composició Musical per a Espectacle Escènic (Luis Miguel Cobos)- i "Fairfly" Millor Espectacle Revelació i Millor Autoria Revelació (Joan Yago)-.





El premi Max d'Honor ha recaigut en el dramaturg José Sanchis Sinisterra, que en la seva intervenció també ha posat èmfasi que la seva lluita al teatre rau en "l'amor per la paraula i el text escrit", i ha celebrat l'"ingrés d'una veritable legió d'autors i dramaturgs" en el món de les arts escèniques. "Serà molt important per al futur de la fertilitat del text dramàtic", ha asseverat.





La gala, dirigida per Alfonso Zurro, i que ha transcorregut durant dues hores en un ambient festiu, ha comptat amb la còmica presentadora Cristina Medina com a mestra de cerimònies, que ha posat èmfasi en la necessitat de "omplir els teatres" i en la importància que tenen els espectadors i el públic en aquest art.