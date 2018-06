CaixaProinfància ha atès més de 85.000 menors vulnerables a Barcelona en 10 anys

El programa CaixaProinfància de l'Obra Social La Caixa ha atès més de 85.000 menors i 52.875 famílies en situació de pobresa de la província de Barcelona en l'última dècada. Ho ha fet treballant amb 118 entitats socials per a "trencar el cercle de la pobresa" i evitar que es transmeti als fills, posant èmfasi en l'educació per aconseguir més oportunitats futures.





En una roda de premsa per fer balanç del desè aniversari del projecte, el sotsdirector general de programes socials de la Fundació Bancària La Caixa, Marc Simón, ha explicat que s'ha atès a 282.991 menors i 165.107 famílies en risc d'exclusió del conjunt de l'Estat en els últims deu anys, amb el suport de 426 entitats vinculades.





L'entitat destina una mitjana d'entre 700 i 800 euros per nen -segons dades de 2017- amb accions de reforç educatiu (el 47% de les ajudes), oci i temps lliure (29%), alimentació i higiene (12%), atenció psicoterapèutica (10%) i suport educatiu familiar (2%), amb una mitjana de tres ajudes per nen i entre quatre i cinc per família.





El programa està present a tot Espanya, on va començar a 32 xarxes i es va evolucionar cap a coordinacions més locals, "barri a barri", i actualment té 177 xarxes en 135 municipis, amb una dotació de 49,9 milions d'euros anuals, entre els que hi ha 13 milions per a la província de Barcelona, que augmentaran a 14 el 2018.





Totes les famílies ateses es troben en situació de pobresa, el 84% són de pares nascuts a Espanya i la meitat són famílies monoparentals; a Barcelona, el 45% té un sol fill, el 29% en té dos, i la resta, més.





El 63% dels pares estan a l'atur -la meitat, sense prestacions-, mentre que el 21% té treballs temporals i el 14% té ocupació indefinida, encara que no li permet sortir de la pobresa, han observat, i d'altra banda , el 51% dels tutors té una educació primària; el 28%, sense formació; el 14% secundària i el 3%, universitària.





El director científic de CaixaProinfància, l'investigador de la Universitat Ramon Llull (URL) Jordi Riera, ha alertat d'Espanya és el tercer país en risc d'exclusió i pobresa a Europa, per darrere de Bulgària i Romania: "Hem cronificat unes xifres que fins i tot han resistit a la millora de l'economia "i que haurien escandalitzar.





EDUCACIÓ COM A MOTOR





Davant d'aquesta situació, ha destacat que la proposta innovadora de desenvolupament integral del programa actua com a catalitzador: "creiem en l'educació com el motor i la gasolina necessària per impulsar un canvi", del qual parteixen cobrint en els nens la necessitat de tenir expectatives personals , formatives i professionals.





"Quan es trenca aquesta expectativa negativa, tenim a menors que comencen a creure més en ells", ha destacat, i ha assenyalat que el 81% dels nens atesos tenen èxit escolar, i només el 6,3% dels atesos abandona la ESO prematurament -davant la mitjana propera al 30% en contextos de baix nivell socioeconòmic-.





La presidenta de Fedaia, Conxita Martínez, ha destacat la coordinació i confiança que diposita el programa en les entitats, mentre que el secretari d'Afers Socials i Famílies de la Generalitat, Francesc Iglesies, ha destacat la "visió de transformació" que implica situar la educació en el centre.





El representant de l'administració catalana ha lloat aquesta col·laboració publicoprivada, en què ha apostat per trencar el cercle de pobresa cronificada, a més d'assenyalar que la pobresa infantil és una forma de pobresa familiar, i ha esmentat que l'últim mig any ha estat "accidentat també per l'aplicació del 155", que ha afectat entitats socials.





TRENCAR BARRERES





En l'acte han relatat el seu testimoni tres joves que van ser beneficiaris del CaixaProinfància, entre els quals està, Pedro Vargas, estudiant de segon curs de Dret, ha afirmat que el suport li va permetre arribar a la universitat trencant "una barrera que existeix" cap al seu comunitat, el poble gitano, a més d'aportar-li un esperit de solidaritat amb el que tractarà de defensar els drets humans.





or seva banda, Ayaa Charkoui, que estudia actualment imatge mèdica i preveu estudiar Medicina per especialitzar-se en Pediatria, ha recordat les vivències positives en un casal d'estiu, mentre que Imane El Bouhali, que estudia Magisteri, ha recordat que va aconseguir superar barreres culturals en la seva família, arribar a la universitat i obrir camí als seus germans.