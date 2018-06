Catalunya té el millor sistema universitari espanyol

Façana de l'edifici històric de la Universitat de Barcelona.





En la sisena edició del U-Ranking sobre el sistema universitari espanyol, elaborat conjuntament per la Fundació BBVA i l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques (IVIE), Catalunya repeteix com el millor sistema universitari regional, seguida per Cantàbria, i la Comunitat Valenciana. Quatre universitats públiques -Pompeu Fabra, Carles III i les Politècniques de Catalunya i València- es consoliden en les primeres posicions de l'U-Ranking d'aquest any.





Les dues catalanes es posicionen les primeres a resultats de recerca (Pompeu Fabra) i en innovació i desenvolupament tecnològic (Politècnica de Catalunya).







Els autors de l'estudi han destacat que, en conjunt, les universitats espanyoles han millorat el seu rendiment global en docència i investigació a una taxa de variació anual mitjana del 4% des de 2010 fins a 2106. La millora ha estat més accentuada en la dimensió investigadora que a la docent i arriba a la pràctica totalitat de les universitats i sistemes universitaris regionals.





L'U-Raking classifica les universitats analitzades en 12 posicions diferents en funció d'un índex sintètic obtingut a partir de 25 indicadors d'activitat docent, recerca i innovació i desenvolupament tecnològic.





Els sistemes universitaris més potents pels seus resultats, segons U-Raking 2018, són el català i el càntabre. Prenent com a referència la mitjana del SUE (=100) aquests dos sistemes regionals arriben índexs de rendiment superiors a la mitjana, un 20% i un 18%, respectivament. Els segueixen el de la Comunitat Valenciana (un 8% sobre la mitjana), un grup format per Madrid, Navarra i Balears (4% per sobre de la mitja), Aragó (3%) i Galícia, situat en la mitjana.