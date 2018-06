Pla contra el fracàs escolar de la Fundació Alisio i Dexeus

La Fundació Alisio i l'Hospital Universitari Dexeus han posat en marxa un programa per detectar i tractar trastorns d'aprenentatge en escoles amb alumnes en risc d'exclusió social.





Així han dut a terme una prova pilot durant aquest curs a l'Escola Bon Pastor de Barcelona amb 44 alumnes, han informat les dues entitats en un comunicat.





"L'objectiu d'aquest projecte és ajudar a nens amb condicions complicades a nivell cognitiu a través de la identificació i tractament de xoc del trastorn però també formar els educadors per seguir l'evolució del nen", ha destacat el president de la Fundació Alisio, Pau Garriga.





"Som un col·legi situat a la perifèria de Barcelona, considerat d'alta complexitat per les circumstàncies socioeconòmiques desfavorides de les famílies i l'entorn escolar", ha explicat la directora del centre, Sonia Zapata.





Ha evidenciat que l'escola registra "un percentatge molt elevat de nens que tenen dificultats en l'aprenentatge", i que no compta amb els recursos per posar nom al que els passa i les famílies no poden permetre's anar a teràpia.





DIAGNÒSTIC





L'equip de psicòlegs de Dexeus va començar la seva intervenció de forma individualitzada, i en una primera fase de diagnòstic van trobar un percentatge de trastorns d'aprenentatge similar al de la població general, amb un alt nivell de dislèxies o de nens amb Dèficit d'Atenció, trastorns del llenguatge, ha explicat la coordinadora de l'Equip de Psicologia, Psiquiatria i Logopèdia, Virginia Trèmols.





"No obstant això, ens ha cridat l'atenció observar un percentatge superior a l'habitual de nens amb capacitats cognitives per sota de la mitjana de la població general. Tot i que el nombre d'alumnes no és extrapolable, creiem que l'explicació podria trobar-se en l'entorn poc estimulant a nivell cognitiu en què viuen molts d'aquests nens amb situacions familiars molt complicades ", ha afegit.