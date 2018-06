Espanya figura entre els països amb menys condemnes del TEDH

Espanya figura entre els països amb menys reclamacions i condemnes al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) i el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE).





Segons les dades recollides en l'informe "Espanya davant els tribunals de justícia europeus", en els últims cinc anys el nostre país ha comptabilitzat una mitjana de sis sentències per any en què s'ha condemnat per almenys una violació del Conveni Europeu de Drets Humans.





Així, Espanya es troba entre els països amb la ràtio més baixa de condemnes en relació amb la seva població, similar a la d'Alemanya, Holanda, Irlanda o el Regne Unit i inferior a la dels Estats com Àustria, Bèlgica, Itàlia, Portugal o Suïssa.





Segons aquest informe, i entre 2014 i 2017, la mitjana anual de reclamacions amb origen a Espanya assignades a una formació judicial va ser de 622.





Posada en relació amb la població del país, aquesta xifra llança una ràtio de 0,14 demandes assignades per cada cent habitants, molt inferior a la mitjana del conjunt dels Estats signants del Conveni -0,64- i similar a la de França o Bèlgica.













PROTECCIÓ DE CONSUMIDORS I POLÍTICA SOCIAL





L'informe també detalla les qüestions prejudicials mitjançant les quals els jutges nacionals es dirigeixen al Tribunal de Justícia de la Unió Europea per sol·licitar que aquest necessiti una qüestió d'interpretació del Dret de la Unió.





Des de 1986, els jutges espanyols han plantejat un total de 460 qüestions prejudicials al TJUE, el que representa el 5,3% de totes les presentades davant del tribunal, un percentatge que està per sota del pes poblacional d'Espanya a la Unió Europea.





En els últims deu anys, les matèries per la que més vegades han plantejat els jutges espanyols qüestió prejudicial són la de protecció de consumidors i política social.





Pel que fa als òrgans que en més ocasions han elevat consultes al TJUE en aquest mateix període (2008- 2017), són el Tribunal Suprem (58), els Tribunals Superiors de Justícia (37), les audiències provincials (29) i els Jutjats de Primera Instància (28).