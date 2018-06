Japó venç Colòmbia, que va jugar amb un menys des del minut 3

El partit de Colòmbia contra el Japó ja no va començar bé. Primer per James com a suplent per fatiga muscular. Als poc minuts, per l'expulsió de la 'Roca' Sánchez. I el que malament comença, malament acaba. Japó va fer història derrotant a la selecció colombiana 1-2.





Una mà claríssima al minut 3 de la trobada -que va parar un tret de la selecció nipona a una porteria buida- va suposar que la 'Roca' Sánchez fos expulsat.





El penal va ser aprofitat per Japó, que es va avançar al marcador. Va ser el gol més ràpid de la selecció nipona a la història de la Copa del Món.





El gol de Colòmbia va arribar en el minut 39, de Juan Quintero.





Malgrat donis d'hora gol nipó, Japó va estar fluix duarente el primer temps. Però van estrènyer el la segona part del partit fins que van aconseguir el segon gol en el minut 73.





L'ensopegada de Colòmbia només començar va ser ben aprofitada per Japó.