Indemnització de 124.000 a una mare per una cesària tardana que va causar la mort del seu nadó

Un jutjat de Madrid ha dictat una sentència en la qual obliga a una asseguradora a indemnitzar amb 124.621 euros a una dona per la mort del seu nadó a causa de la tardança a practicar una cesària.





Així ho ha indicat en una nota de premsa l'Associació 'El Defensor del Pacient', que ha tramitat la demanda en representació de la dona.





Els fets van tenir lloc el 2015, quan la mare, de 40 anys d'edat, va acudir estant embarassada a una clínica d'Eivissa.





Segons ha explicat l'associació, el monitoratge va advertir del risc per al nadó no nat des de les 3.25 hores, però la ginecòloga no va arribar fins a les 4.00 hores i la cesària urgent no es va practicar fins a les 4.37 hores.





El Tribunal considera que va existir un retard de 27 minuts clau en la indicació de la cesària i que aquesta es va perllongar en un temps excessiu ja que segons els protocols no ha de superar els 30 minuts.





ASFÍXIA DURANT EL PART





En el litigi es va debatre sobre els criteris per confirmar que la nena havia patit una asfíxia durant el part, prenent dades del PH venós extret del cordó que no encaixava amb l'extret directament de la nena.





La sentència acull els arguments de l'advocat de l'Associació i conclou que les dades no descarten "el sofriment fetal i la hipòxia soferta per la nena".





La presidenta d' 'El Defensor del Pacient, Carmen Flores, ha insistit en la necessitat que el pH arterial determinant es prengui directament del nadó i no del cordó "perquè està demostrat que no és fiable".