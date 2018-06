Acord entre Merkel i Macron per crear un pressupost per a l'eurozona

Macron i Merkel / Twitter Emmanuel Macron.





La cancellera alemanya, Angela Merkel, i el president francès, Emmanuel Macron, han defensat aquest dimarts la necessitat de crear un pressupost comú per a la zona euro que volen que entri en vigor el 2021.





"Donem suport a un pressupost per a l'eurozona que ha d'entrar en funcionament paral·lelament al fons que es crearà a imatge del Fons Monetari Internacional per aconseguir estabilitat en els països membres", ha declarat Merkel.





"El pressupost per a la zona euro servirà per ajudar en les inversions de la UE", ha indicat la mandatària alemanya al mateix temps que ha cridat a que les polítiques econòmiques s'harmonitzin, una cosa "important" per a la Unió Monetària i Econòmica.





Aquest pressupost formaria part d'una ofensiva milionària per emprendre inversions a Europa promoguda pels governs dels dos països.





"Sabem que tenim encara molt per fer en aquest àmbit", ha reconegut Merkel.





Els dos mandataris s'han reunit aquest dimarts al nord de Berlín per debatre sobre les reformes fonamentals de la Unió Europea, que volen presentar conjuntament en la pròxima cimera de finals de mes a Brussel·les.