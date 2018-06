Sílvia Munt reflexionarà sobre les relacions humanes al Festival Grec amb "La resposta"

Sílvia Munt (segona per l'esquerra) junt a la resta de l'elenc del muntatge teatral.





La dramaturga Sílvia Munt reflexionarà sobre la complexitat de les relacions humanes al Grec Festival de Barcelona amb el muntatge "La resposta", que es programarà del 27 de juny al 12 d'agost al Teatre Goya de la capital catalana, amb Emma Vilarasau i David Selves al capdavant.





En roda de premsa aquest dimarts, Munt ha explicat que es tracta d'una obra escrita per Brian Friel, considerat l'Anton Txékhov irlandès, que "mostra com totes les relacions són imperfectes i vulnerables", i que tenia moltes ganes d'estrenar perquè la va consolar durant moments difícils.





"És una obra d'una gran intel·ligència i lucidesa, que és la culminació d'un escriptor a qui no s'ha homenatjat suficient", ha apuntat, i ha explicat que quan la va llegir se li va quedar gravada a la pell.





També ha detallat que narra la història d'un matrimoni d'escriptors irlandesos, interpretats per Selves i Vilarasau, que esperen la resposta d'un agent literari que ha de qualificar un arxiu, i que la seva resposta els pot canviar la vida i solucionar la seva precària situació vital.





No obstant això, ha explicat que aquesta resposta no arriba mai i que la seva expectació genera tot un seguit de relacions humanes, que denoten les imperfeccions i la vulnerabilitat dels vincles socials.





"UNA OBRA DE L'ESPERA"





Vilarasau ha definit el muntatge com "una obra de l'espera, com aquell que espera Godot", i amb personatges que posseeixen illusions que no es compleixen i que experimenten una profunda solitud.





"El gran encert de Munt ha estat aprofundir en la psicologia dels personatges", ha afegit, i s'ha mostrat molt satisfeta de poder compartir l'obra amb la dramaturga, de qui sabia que tenia moltes ganes de representar-la.





En aquesta mateixa línia s'ha manifestat Selves, que considera que "Friel reiventó l'univers de Txékhov i ho va portar a l'actualitat", a més de remarcar que el muntatge també conté molta ironia.





A part de Vilarasau i Selves, l'elenc d'intèrprets està format per Carme Fortuny, Ferran Rañé, Àlex Casanovas, Àngels Gonyalons i Eduard Buch.