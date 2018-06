El trasllat dels presos preventius catalans permetrà que la Generalitat decideixi si els concedeix el tercer grau

MÉS INFORMACIÓ Torrent espera que Sánchez tregui de la presó als presos independentistes





Pedro Sánchez, ha confirmat que els dirigents polítics catalans en presó preventiva seran traslladats a Catalunya quan finalitzi la instrucció del jutge del Tribunal Suprem. Una cosa que també ha reiterat el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska.





D'aquesta amnera un cop a presons catalanes, la Generalitat tindrà la potestat per concedir-los el tercer grau penitenciari que permet sortir tots els dies de la presó i tornar només a dormir, excepte els caps de setmana. També contempla en alguns casos fins i tot seguir complint la condemna en tercer grau amb polsera telemàtica sense necessitat de passar per la presó.





L'organisme que decideix en quin grau es classifica a un pres són les juntes de tractament de les presons on participen: el director de la presó, un sotsdirector de tractament, un responsable de l'equip sanitari, un educador, un jurista i un cap de servei .





A Catalunya les presons no depenen d'Interior, sinó de la Conselleria de Justícia que dirigeix Ester Capella, nomenada per Joaquim Torra. A hores d'ara els exconsellers i ex líders de l'ANC i Òmnium Cultural es troben tan sols en presó preventiva, processats ia l'espera de judici. En la mateixa situació es troba l'excap dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero i els responsables de la policia catalana, que seran jutjats a l'Audiència Nacional amb possibilitat de recórrer davant el Suprem en cas de ser condemnats.





La junta de tractament té un termini màxim de dos mesos per decidir en quin grau penitenciari compleix condemna un pres des que s'emet la sentència ferma. I si el Servei de Classificació, dependent de la Generalitat, considera que el pres ha de complir en tercer grau, la seva decisió és executiva i ha de complir-se.





En el règim penitenciari català existeixen els anomenats permisos governatius, que són executius, duren 24 hores i que també atorga l'Administració en els primers dies d'internament. El següent pas ja són els permisos ordinaris de sortida als que tenen dret els presos classificats en segon grau sempre que compleixin una sèrie de requisits. Poden gaudir de fins a 36 dies de sortida del centre penitenciari en tram no superiors a set dies seguits.