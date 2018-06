Vaig a una llibreria cèntrica a comprar l'últim llibre d'El Roto, acaba de sortir i reuneix unes cent vinyetes publicades a El País. Abans de demanar-ho, faig una ullada a les novetats. Res, ni rastre. Acabo demanant-ho. Em diuen que està en la secció de còmics. No ha d'estar prou visible i després d'un segon intent fallit demano ajuda. M'ho troben, està de perfil. Pagament i surto. Aquesta mateixa tarda el llegeixo i rellegeixo, admirat del seu talent i veient-ho com un bàlsam esplèndid contra l'estultícia programada amb potència.





De Contra murs i banderes vaig a extreure algunes frases. En primer lloc, seleccionaré idees que Andrés Rábago, el seu autor, aboca sobre les banderes:





- Quan les banderes van sortir al balcó, la concòrdia es va retirar avergonyida. Quan creixen les banderes, minva l'entesa.

- Eren ells els que agitaven les banderes, però deien que era el vent de la història... Totes les banderes són d'ahir.

- Sobre pàtries, nacions i fronteres em fixo en les següents:

- Cada un de nosaltres té les seves fronteres (els seus límits). Quan sento molt sovint les paraules 'pàtria' i 'nació' busco una frontera. Quina obsessió amb ser d'un sol lloc podent ser de tants! A mi, la idea d'identitat o de nació em produeix claustrofòbia. Menys pàtria i més decència.

- "-Què té d'alliberador crear més fronteres? -Calla que tu no entens! ".





El Roto ironitza sobre la 'hiperseguridad' del que és natural:





- Hi ha gent molt del terrer... com els cucs! El millor del nacionalisme és el sentiment de pertànyer al mateix formiguer.

- I sobre el respecte a la veritat ia la llibertat de pensament:

- Estranger és tot aquell que no pensi com jo. Les primeres víctimes de les independències són les dissidències.

- Es prega no donar de menjar mentides a les masses. Penseu el que tots i deixeu de pensar!





Déu n'hi do aquesta cala d'idees lliures, agudes i personals. Són les seves i les comparteix amb els seus lectors. Van dirigides, com resa la contraportada, a una Espanya confusa, afeblida i empobrida, on vells fantasmes tornen sota vestidures identitaris i narcisistes per ocupar ments i voluntats. No han de romandre amagades.