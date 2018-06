L'eliminació del copagament sanitari i dels peatges de les autopistes no serà total ni immediat

Malgrat els anuncis d'eliminació de la ministra de Sanitat sobre el copagament sanitari i el del titular de Foment, sobre una fórmula per acabar amb els peatges a les autopistes, l'Executiu de Pedro Sánchez no té previst eliminar el copagament farmacèutic dels pensionistes aprofitant el nou Reial Decret d'abans de les vacances d'estiu. Perquè dur a terme les mesures proposades significaria augmentar la despesa en prop de 1.400 milions d'euros anuals.





Fins a l'abril de 2012, els pensionistes estaven exempts de pagar pels fàrmacs que els receptaven, però la llavors ministra de Sanitat, Ana Mato, va introduir 04:00 franges de copagament.

Els que reben pensions mínimes continuen sense pagar, però els que ingressen fins a 22.000 euros a l'any, han d'abonar el 10% amb un màxim de 8 euros al mes; fins a 100.000 euros, se'ls aplica el mateix percentatge amb un màxim de 18 euros. El límit és el 20% fins als 60 euros al mes si cobren més de 100.000 euros a l'any.





A Moncloa han recordat que algunes comunitats governades pel PSOE ja han impulsat subvencions, en els últims dos anys, que han vingut a tractar de compensar el copagament imposat pel PP el 2012. I aquest és el model que el Govern pretén generalitzar a Espanya per desmarcar el PSOE de les retallades en Sanitat de l'etapa del PP. Encara otrade les opcions que s'estudien és concedir complements a les pensions assistencials o no contributives més baixes, com ja passa a Andalusia. L'objectiu és que les persones en risc d'exclusió social quedin cobertes.





El manteniment de les autopistes de peatge frena que siguin 100% gratuïtes, així en el cas de la liberalització dels peatges, José Luis Ábalos ja ha avançat que l'Estat es quedarà en propietat la que uneix València amb Catalunya i amb Andalusia, de tal manera que s'alliberaran els peatges. Però a l'Executiu també reconeixen que no s'acabaran suprimint en la seva totalitat, ja que es preveu establir un petit pagament per finançar el manteniment.