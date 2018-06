El Parlament farà aquest dimecres la primera sessió de control al Govern en 9 mesos

L'última va ser el 6 de setembre de 2017 amb Puigdemont encara com a president

El ple del Parlament celebrarà aquest dimecres a partir de les 10 hores la primera sessió de control al Govern i al president de la Generalitat, Quim Torra, en nou mesos.



L'última és del dimecres 6 de setembre de 2017 encara amb Carles Puigdemont al capdavant de la Generalitat, una sessió de control en què el llavors president va exposar la seva determinació en celebrar l'1-O malgrat les "amenaces" del Govern espanyol.



Des d'aquell ple no s'ha tornat a veure una sessió de control a l'Executiu català: primer perquè al setembre i octubre de 2017 la sessions del Parlament es van centrar en la declaració d'independència, i després per la intervenció de l'autonomia catalana.



El dia 27 d'octubre de 2017 el Govern va aplicar l'article 155 i dissoldre el Parlament i la Cambra no va tornar a constituir-se fins el 17 de gener 2018: des d'aleshores, els problemes per investir un president de la Generalitat han anat retardant la sessió de control fins aquest dimecres.



La sessió de control es divideix en dues fases: en la primera els grups formularan preguntes als consellers del Govern, que són tots nous respecte a l'Executiu anterior perquè Torra no va poder complir amb la promesa de restituir a consellers cessats pel 155.



La segona fase són els líders parlamentaris els que interpel·len Torra: seran així els primers intercanvis de dos minuts i mig entre Torra i Inés Acostades (Cs), Albert Batet (JxCat), Sergi Sabrià (ERC), Miquel Iceta (PSC), Xavier Domènech (comuns), Carles Riera (CUP) i Xavier García Albiol (PP).



INTERPEL·LACIONS

En finalitzar la sessió de control al Govern, serà també el primer ple de la legislatura en què els grups formularan interpel·lacions als consellers, debats de mitja hora en què els diputats plantegen temes als membres del Govern i aquests responen.



El PSC interpel·larà al Govern sobre "el consens polític i social sobre els grans temes de país"; ERC sobre els drets civils i polítics i també sobre refugiats; la CUP sobre les lleis del Parlament anul·lades pel Constitucional i els comuns sobre polítiques d'habitatge.



JxCat interpel·larà al Govern sobre la situació del teixit empresarial català i sobre la dimensió social de la cultura, i Ciutadans sobre el model sanitari i una altra sobre la conciliació de les famílies amb nens d'entre 0 i 3 anys.