Ludovic Fàbregas fitxa pel Barça d'handbol

Ludovic Fàbregas ha fitxat pel FC Barcelona d'handbol per les properes tres temporades, fins al curs 2020-2021. El jugador francès abandona el Montpellier i es perfila com el fitxatge estrella per a l'equipació dirigida per Xavi Pascual.









Amb només 17 anys Fàbregas ja havia debutat amb la selecció francesa, acompanyant vestuari amb referents avui dia com Narcisse, Sorhaindo i l'ex Barça, Nico Karabatic. Avui en dia i amb 21 anys ja és un dels referents mundials de l'handbol.





En el seu palmarès suma un or al Mundial Júnior de 2015, plata en els Olímpics de Río 2016 i l'or amb la selecció absoluta en l'últim Mundial. A més, va ser considerat com el millor pivot i defensa de la temporada a la Lliga Francesa.