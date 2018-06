Desarticulat un grup de compradors de pornografia infantil per Internet i correu

Agents del Departament de Delictes Telemàtics de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil i de la Unitat Central de Delictes Informàtics dels Mossos d'Esquadra han dut a terme una operació contra presumptes compradors de pornografia infantil a través d'Internet i correu postal amb 12 detinguts i 31 investigats.





Segons han informat els dos cossos policials en un comunicat, aquesta investigació parteix de la desarticulació el 2016 d'un grup criminal, durant l'operació Trinity, en la qual es va detenir un total de set persones per múltiples delictes d'abús sexual a menors, producció i distribució de pornografia infantil.





Els investigadors de Guàrdia Civil i els Mossos van començar a estirar el fil de tot el material confiscat a aquesta xarxa de pedofília que tenia 28 dominis a la xarxa on distribuïa 12 terabytes d'informació, més d'un milió de fotografies i vídeos de pornografia infantil i més de 1.000 DVD.





En aquesta operació es va comprovar que el material el produïa el propi grup criminal mitjançant la captació i explotació de menors en situació de marginalitat a Barcelona, Tortosa (Tarragona), València i el Marroc, constatant unes 80 víctimes.





Tota la informació recollida en aquesta operació es va analitzar per part dels investigadors, detectant les vies usades per la xarxa per distribuir la pornografia infantil, com portals web i correu postal, localitzant-se a 54 compradors a tot l'Estat i en altres països, per la que es va activar l'operació Ebisu.





Aquesta operació, que ha durat deu mesos, ha comportat 20 registres de la Guàrdia Civil i cinc per part dels Mossos, amb 12 detinguts -tres a Catalunya- i 31 investigats -nou a Catalunya- per presumptes delictes per la corrupció de menors , com l'accés i possessió de pornografia infantil.





DOCENTS IMPLICATS





A la província de Màlaga, un dels investigats és un professor d'institut, que presumptament es valia de la seva autoritat davant els nens per realitzar acostaments amb finalitat sexual, ia Cantàbria, un dels implicats treballava en una escola infantil on suposadament feia fotografies pedòfiles als nens i els robava la roba interior.





A Catalunya es va descobrir una llibreria que havia mantingut relacions comercials amb l'empresa del grup criminal i va poder gestionar més de mil comandes d'aquest material.





A Ciudad Real van detectar que un dels investigats presumptament s'havia produït material pedòfil costat d'una altra persona que també va ser detinguda per producció de pornografia infantil.





Així mateix, l'organització va efectuar a nivell internacional més de 900 operacions comercials amb més de 550 usuaris de 44 països, una activitat que ja està en mans de les Oficines de coordinació nacional d'Interpol dels països afectats.





XARXA INVESTIGADA





En l'operació en 2016 es va detenir set persones per múltiples delictes d'abusos sexuals a menors, producció i distribució de pornografia infantil, després de detectar una situació de risc per part de la Direcció General d'Atenció a la infància i l'adolescència (Dgaia) en un Centre residencial d'acció educativa de Tortosa.





Es va descobrir que en un pis de Tortosa s'estava elaborant material de pornografia infantil des de 2008, i tenia preparat per a la distribució 1.500 DVD i un catàleg de 2.000 títol, i en aquest moment es va detenir tres persones que van ingressar a la presó.





En l'operació Trinity es va constatar que part de les imatges havien estat produïdes en viatges realitzats entre els anys 2000 i 2015 a Sri Lanka, Tunísia, Cambodja, Laos, Tailàndia, Singapur, República Txeca, Kenya, França, Java i Bali, i el estudi patrimonial realitzat va demostrar que només en tres anys el líder del grup va rebre més de 80.000 euros.





Al barri del Cabanyal, a València, es va aconseguir identificar 14 víctimes pel fet que la situació econòmica de moltes famílies d'aquesta zona la va convertir en l'objectiu del grup criminal a l'hora de captar menors per les seves pràctiques, ha detallat la Guàrdia Civil.