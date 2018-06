Els germans Roca, "dolguts" per les crítiques rebudes per acollir els premis FPdGi amb els Reis

El cuiner Joan Roca, creador al costat dels seus germans del Celler de Can Roca, ha assegurat que estan "dolguts" per les crítiques rebudes després de saber-se que acolliran els Premis de la Fundació Princesa de Girona (FPdGi), que es lliuraran a l'Espai Mas Marroch-Centre d'Esdeveniments del Celler a Vilablareix (Girona) i no a la capital gironina com en les edicions anteriors.





MÉS INFORMACIÓ Els germans Roca preparen el menú del sopar benèfic dels Oscar per mil comensals

En declaracions a Rac1, Joan Roca ha dit que els sembla "injust" i ha recordat que fa anys que celebren el sopar de l'esdeveniment, tot i que serà el primer que també acullen els premis després que l'Ajuntament de Girona no hagi permès lliurar-los a l'Auditori de la ciutat.





"Nosaltres no hem de fer política, som cuiners. Un restaurant és hospitalitat i fem la nostra feina", ha defensat Roca.









CARTA DE LLUC SALELLAS





També en declaracions a Rac 1, Lluc Salellas, el regidor de la CUP a Girona, ha explicat que la carta que va dirigir als germans Roca criticant que acullin els premis no és una 'caça de bruixes', però sí pretén "que tots prenguin més partit a denunciar la situació "política que viu Catalunya, amb" polítics presos i a l'estranger ", ha dit.





Ha defensat la seva carta des de "la confiança i la resta" per a traslladar-se una opinió que comparteix molta gent a la ciutat de Girona, en la seva opinió. Salellas ha criticat que acceptin un acte del Rei: "Ja és prendre una decisió. És legítima i respectable, no ho posem en qüestió. Però plantejar que això no és un gest polític no em sembla bé".





Ha relatat que va enviar la carta als Roca abans de fer-la pública i ells li van respondre en correspondència privada.