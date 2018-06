Catalunya tracta més de 16.000 pacients amb hepatitis C en un any

Més de 16.000 pacients han rebut tractament contra l'hepatitis C a Catalunya després que des de fa poc més d'un any s'apliquin combinacions de tractament capaços de curar més del 97% dels afectats, amb una pauta d'administració còmoda i sense gairebé efectes adversos .





Aquesta va ser una de les conclusions del Doctor Joan Carles Quer, que va participar aquest dimarts a la jornada HEPYCURE 'Treballs junts cap a l'eliminació', organitzada per Gilead Sciencies a Barcelona, on els experts van debatre sobre la importància de les estratègies de cribratge i de tenir una coordinació entre àrees mèdiques per eliminar la malaltia.





Quer, de l'Hospital Universitari Joan XXIII i coordinador de la jornada, ha recordat que l'accés de tots els pacients amb hepatitis C al tractament, independentment del grau de lesió hepàtica, és una realitat a Catalunya des de setembre de 2017.





Des que el 2015 es va posar en marxa a Espanya el pla estratègic per al tractament de l'hepatitis C ja s'han tractat a més de 100.000 pacients, sent el líder europeu en aquest aspecte.





Encara que en una primera fase el pla establia màxima prioritat al tractament de pacients amb fibrosi hepàtica avançada ia pacients en llista d'espera, en l'actualitat s'està fent especial focus en un diagnòstic precoç i el posterior tractament de totes les persones que estiguin infectats pel virus.





Segons els experts, s'estima que a Espanya queden uns 150.000 pacients que, de ser tractats, permetria eliminar la malaltia en l'any 2021.