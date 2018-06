Un futur sense urgències passa per no fallar davant l'Iran

La selecció espanyola torna a la gespa aquesta tarda. Els de Fernando Hierro intentaran sumar tres punts clau per al seu futur al Mundial de Rússia davant un Iran que lidera el Grup B gràcies a la seva victòria davant el Marroc.





Espanya no va aconseguir sumar un tant en el seu debut futbolístic davant un Portugal crescut que va lluitar fins al gol final de Cristiano Ronaldo. No obstant això, la selecció va aconseguir sobreposar-se a uns dies convulsos amb la destitució de Julen Lopetegui i va donar mostres d'un joc que convida a l'optimisme.





L'onze que disposarà Ferro no sembla que vagi a diferir massa de què va disposar divendres. El malagueny va ratificar a David de Gea a la porteria, tot i que el porter del Manchester United 'va regalar' el 2-1 i se'l va veure una mica nerviós, de manera que tindrà un examen per demostrar que és el número u.





Al seu costat, la gran novetat podria ser el retorn de Dani Carvajal al lateral dret tot i el bon partit de Nacho, amb gol inclòs, davant Portugal. A partir d'aquí, Ferro podria realitzar modificacions en funció de l'estratègia que segueixi el tècnic per buscar el gol.





Per la seva banda, l'Iran, al comandament de Carlos Queiroz, arriba a la cita amb la confiança d'haver vençut al Marroc, encara que amb la fortuna del gol que el jugador marroquí Bouhaddouz es va marcar en pròpia porta. Sens dubte, la major basa de Queiroz és la fortalesa en defensa dels perses, que ja van deixar clar en la fase de classificació.





El problema principal per al tècnic nascut a Moçambic és que ha perdut a un dels seus baluards enrere com el central Cheshmi, que s'ha acomiadat del mundial per una lesió muscular. Montazeri i Housseini pugnen per substituir-lo en un onze on sembla que hi haurà el exosasunista Masoud i on el perill dalt el porten Azmoun i Jahanbakhsh.