Portugal derrota per la mínima al Marroc

La selecció de Portugal ha vençut al Marroc 1-0 aquest dimecres 20 de juny al Luzhniki Stadium de Moscou. Un ràpid i únic gol de Cristiano Ronaldo va donar la victòria als lusitans en la segona jornada del Grup B del Mundial.





La campiona d'Europa partia com a favorita tant pel seu potencial com per la qualitat de cada un dels seus jugadors, encara que una vegada més ha recorregut al seu capità per tirar endavant el partit.





Cristiano Ronaldo s'ha convertit en el màxim golejador internacional europeu.





El capità de marroc i central del Juventus Mehdi Benatia va tenir diverses ocasions que no va saber aprofitar.