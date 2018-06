Denuncien el líder de 'Mossos per la Independència' per un delicte d'odi

El líder de 'Mossos per la Independència', Albert Donaire, ha estat denunciat per suposat un delicte d'odi, segons ha explicat ell mateix en un vídeo penjat a Youtube .





Donaire haurà de comparèixer aquest dijous a les 11:00 als jutjats d'Olot, tot i que sosté que no té por.





L'agent explica que ha estat citat per dir que la policia va actuar amb "brutalitat" durant el dispositiu del referèndum il·legal l'1 d'octubre a Catalunya i sosté que els molesta que "es digui la veritat" i els compara amb les policies "franquistes i feixistes ".





"Per a ells és delicte d'odi", continua Donaire, "perquè els comparo amb els nazis".





L'agent continua explicant que ha rebut amenaces i que sembla que aquestes no siguin delicte d'odi, que no es investigaran i que els mossos tampoc ho faran.





"Aquesta és la diferència, alguns poden amenaçar-nos de mort, i altres no podem dir que el règim espanyol té una policia que es comporta més com alguns règims feixistes i no com una policia democràtica", sosté Donaire al vídeo.