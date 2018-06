El grup Godó baixa sous un 6,5 per cent a 'La Vanguardia' per la caiguda de les vendes

La direcció del grup Godó i la plantilla del diari 'La Vanguardia' han pactat una reducció salarial del 6,5 per cent per als treballadors del diari en paper com a conseqüència d'una caiguda del 21 per cent de les vendes.





L'acord va tenir lloc el dilluns, si bé queden per tancar alguns temes, com les sortides pactades i les retallades màxims, que rondaran el deu per cent.





La disminució salarial serà desigual, i serà més forta en els treballadors que més cobren.





La retallada salarial estava sobre la taula des de fa quatre mesos i inicialment es contemplava com una disminució del 12 per cent de la remuneració, segons fonts del sector.





Entre les seccions més afectades en els acomiadaments pactats, figura la de cultura, amb la marxa de Jossep Massot i Salvador Llopart.