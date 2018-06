Investiguen la mort d'un sense sostre després d'una pallissa a la plaça Catalunya de Barcelona

Acampada a plaça Catalunya en solidaritat amb els sense sostre.





Un jutjat de Barcelona ha obert diligències per la mort d'una persona sense sostre després d'una pallissa a la cèntrica plaça Catalunya de Barcelona per esbrinar qui va agredir la víctima, un jove d'uns 30 anys , F., que sovint dormia a la zona amb dos gossos.





Segons han confirmat fonts de la recerca a Catalunyapress, el succés va ocórrer per causes que es desconeixen el 25 de març. El jove va acudir a un CAP de la ciutat i d'allí ho van derivar a l'Hospital del Mar, on va romandre unes hores i va decidir anar-se voluntàriament.





Els qui li coneixien, comenten que no volia deixar als animals, un d'ells recollit de les escombraries. Aquest mateix dia va tornar al centre hospitalari en pitjor estat i va ingressar en la UCI, on finalment va morir l'10 d'abril i els Mossos d'Esquadra van tenir coneixement de la defunció l'11 d'abril.





L'autòpsia no ha desvetllat si la mort de F. es va deure a la pallissa que va rebre a la nit en plaça Catalunya o al seu delicat estat de salut, ja que era toxicòman.





El cas ha sortit ha sortit a la llum després que un portaveu de l'entitat Acampada X Drets, Miguel Carrera, lliurés una carta a l'Ajuntament de Barcelona en la qual posava en coneixement els fets i demanava un pla de xoc per afrontar la problemàtica de les persones sense llar a la capital catalana.









En la missiva, destaca que a la ciutat hi ha més d'1.000 persones sense allotjament i en el conjunt d'Espanya existeixen més de 40.000, per la qual cosa reclama posar en marxa llits d'emergència com en els casos de l'operació fred a l'hivern per les baixes temperatures.





AJUNTAMENT









Fonts de l'Ajuntament de Barcelona han explicat a Catalunyapress que després de rebre la carta van posar els fets en coneixement dels Mossos d'Esquadra, que ja coneixien el succés i investiguen els fets.





Des del Consistori, destaquen que continuaran amb el pla de xoc previst fins al 2020 , que inclou millores als tres centres de primera acollida, on els sensesostre solen arribar en una situació de més vulnerabilitat, amb més espai per acollir a vint persones més i millorar la privadesa.





En l'últim recompte realitzat a la ciutat el mes passat, en el qual va intervenir l'Ajuntament amb les 38 organitzacions que formen la Xarxa d'Atenció a Persones Sense Sostre (XAPSLL) es van comptabilitzar 956 persones dormint en la via pública i 2.099 en equipaments municipals o de les entitats socials.





El pressupost per a programes d'atenció a persones sense llar a l'Ajuntament va ser de 34,2 milions d'euros el 2017.